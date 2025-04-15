傳奇硬漢！前美副國務卿阿米塔吉逝世 梅復興曝：越戰救了3萬難民

前美國副國務卿阿米塔吉逝世，享壽79歲。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕在前美國總統小布希任期內擔任副國務卿的阿米塔吉（Richard Artimage）4月13日辭世，享壽79歲，旅美軍事專家梅復興在臉書發布一則動人的故事，阿米塔吉曾參與越戰，並在1975年南越淪陷時，擅作主張地多救了3萬名越南難民，是一名「敢於承擔風險責任的傳奇硬漢」。

阿米塔吉在2001年3月至2005年2月間擔任美國副國務卿，是美國國務院的第二號人物，並曾於2021年訪台拜會前總統蔡英文，去年則再度訪台出席總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮。體格健壯的阿米塔吉畢業於美國海軍官校，最終以少尉軍階退伍，在投身越戰時，還有一段義舉廣受後人稱道，甚至被比擬為「藍波」系列電影《第一滴血》的真人翻版。

旅美軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今日在臉書發文表示，阿米塔吉1967年從美國海軍官校畢業後，開始在越南戰場服役，志願從事極度危險的河川作戰任務，並以軍事顧問身份與南越海軍及突擊隊並肩戰鬥，前後長達3年之久。

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梅復興說，阿米塔奇的越語流利，並與南越軍人一起生活吃住，頗得南越軍方信賴。後來，由於外界認為，美國尼克森政府與北越簽定的巴黎和約出賣南越，美軍不再直接參與地面作戰，阿米塔奇離開了海軍，改而擔任美國駐西貢大使館武官處顧問。

越戰以南越戰敗告終，1架美國直升機從駐西貢大使館起飛。（美聯社檔案照）南越在1975年淪陷之時，梅復興說，年僅29歲的阿米塔奇奉命設法撤出南越海軍的艦艇，以免武器裝備落入越共之手。他透過協調後，與南越海軍官員約定，將適航的艦艇駛到指定的海上位置，以便疏散至第三國。但美軍與他們會合時赫然發現，除了撤出的南越海軍艦艇外，還有數十艘各型大小商輪及漁船，滿載著約3萬名越南難民。

梅復興說，當時美國政府及原先規劃疏散南越艦艇的目的地菲律賓，都對於接納大量的越南難民相當排斥，但當時只是一介小官、文人顧問的阿米塔吉，竟然擅做主張，決定將這整個龐大的船團都帶回了菲律賓蘇比克灣基地。

梅復興表示，阿米塔吉多年後接受美國公視PBS訪問，回顧此事時所說的一句話，或正可為其一生行止與領導風格做出了最好的定調。阿米塔吉當時說：「我想，事後祈求（上級）寬恕，遠會比事先徵取許可要容易的多。」

梅復興盛讚，阿米塔吉不僅是位偉大的政治家，也是台灣忠實的友人。但他更是一個忠於盟友，大膽果決，敢於承擔風險責任的傳奇硬漢。前美國副國務卿阿米塔吉曾於2021年拜會時任總統蔡英文。（法新社檔案照）

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