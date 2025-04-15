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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

防長顧立雄上任300餘日 盤點軍方做了哪些改變？

2025/04/15 16:37

顧立雄自2024年6月出任國防部長以來，推動一連串軍事制度改革，力推「減法思維」，有意削減形式主義、強化實戰訓練。圖為顧立雄今（15）日參與立法院院會。（資料照）顧立雄自2024年6月出任國防部長以來，推動一連串軍事制度改革，力推「減法思維」，有意削減形式主義、強化實戰訓練。圖為顧立雄今（15）日參與立法院院會。（資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕顧立雄自2024年6月出任國防部長以來，推動一連串軍事制度改革，力推「減法思維」，有意削減形式主義、強化實戰訓練，並提升基層官兵的工作與生活品質，凸顯台灣軍事現代化的轉型方向。不過，這些改革也動搖了國軍多年以來建立的組織文化與紀律習慣，引發軍內外不少討論。

長年以來，台灣國軍深受威權時期體系影響，制度重視「令行禁止」與層層控制。刺槍術、踢正步、出國報備、每日回報行蹤等規定，雖被批為過度形式化，但在軍中被視為維持紀律與管理一致性的工具，特別是在志願役與義務役共存的體制下，軍中對紀律與控制的依賴程度更為顯著。顧立雄作為非軍職出身的文人部長，企圖打破傳統的作法格外引人矚目。

顧上任後，首先取消了傳統刺槍術，強調不應將訓練時間浪費在不合時宜的形式上，而應改為更貼近實戰需求的近戰格鬥訓練；陸軍官校校慶也取消踢正步，未來改以齊步行進；制度上，過去官兵休假需每日回報行蹤的做法也遭廢除，改為「有事回報」，以減輕官兵行政負擔。新的規範也允許官士兵自行出國旅遊，只需申報行程與回國檢附證明即可。

此外，顧立雄也調整了軍中權責分工，將作戰與戰術層級的指揮權回歸參謀總長，強調「指揮與參謀分工」，強化戰場決策彈性；而安全查核制度亦進行修訂，效法美軍制度，依涉密程度進行分類審查與控管，試圖建構更合理且有效率的管理機制。

這些改革獲得年輕官兵與部分軍改派的高度肯定，認為終於讓國軍走出僵化風氣，聚焦戰力本質，也讓服役環境更人性化，對士氣是一大激勵。

但反對聲音亦不少，部分軍中幹部質疑，缺乏傳統軍容軍紀的象徵儀式，恐將削弱部隊凝聚力與威懾力；也有官員擔心，在安全查核、出國旅行等政策鬆綁後，是否會造成保密風險或管理漏洞，更有人認為，大幅調整制度之際，應有配套與時間漸進推動，避免基層困惑與執行落差。

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