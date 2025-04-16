第二艘美航艦駛入中東 美伊核談判前夕局勢緊繃

美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）4月12日在中東執行任務，圖為一架MH-60S「海鷹」直升機在甲板上方盤旋。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社週二分析衛星照片顯示，在美國與伊朗即將展開第二輪核子談判前夕，第二艘美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）已進入中東水域作業，升高區域緊張。

美國海軍公開照片顯示，F-35C「閃電II」戰機於4月10日在中東海域，從「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦上起飛執行任務。此型戰機具備匿蹤性能與航艦艦載作戰能力，是美軍第5代主力艦載戰機之一。（美聯社）

「卡爾文森號」及其打擊群現蹤阿拉伯海之際，美軍疑似於週二凌晨空襲了伊朗支持的葉門叛軍胡塞組織 （Houthi）控制區。美國官員一再暗示，川普總統下令對青年運動展開長達一個月的空襲行動，目的之一就是向伊朗施壓，迫使其在核談判中讓步。

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衛星照片顯示，母港在加州聖地牙哥的「卡爾文森號」週一於葉門外海索科特拉島（Socotra）東北方作業。該島靠近亞丁灣入口。伴隨「卡爾文森號」的還有巡洋艦與驅逐艦。「卡爾文森號」是奉命前來支援「杜魯門號」航空母艦（USS Harry S. Truman），後者自3月15日美軍行動開始以來，便持續空襲胡塞組織。

美國海軍第五艦隊拒絕評論「卡爾文森號」的具體行動。但在美聯社報導後數小時，美國中央司令部（CENTCOM）在社群平台X上發布影片，證實兩艘航艦正對胡塞組織進行「全天候打擊」。

關於週末美伊核談判的地點，目前仍眾說紛紜。官員最初指稱將在羅馬舉行，但伊朗週二上午堅稱會返回阿曼。美國官方至今未確認地點，不過川普週二確實致電在荷蘭訪問的阿曼國王海賽姆（Haitham bin Tariq）。

這場談判對已敵對近半世紀的美伊兩國而言，利害關係極其重大。川普多次威脅，若無法達成協議，將對伊朗核設施發動空襲。伊朗官員則日益警告，鑑於其已擁有接近武器級的濃縮鈾庫存，德黑蘭可能尋求發展核武。

不過，就連伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）據報也形容首輪會談進展「良好」，但他週二的談話仍顯得相當謹慎。

哈米尼在德黑蘭向高階官員談話時，對談判進展表達審慎肯定，但呼籲勿過度樂觀或悲觀，須謹慎遵循紅線。他強調：「我們當然不完全信任他們…但我們對自身能力感到樂觀。」

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