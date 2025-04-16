全台北公車站軍事攝影展開跑 國軍就在民眾身旁守護家園

為紀念國軍二戰暨抗戰勝利80週年，國防部4月起將與台北市政府合辦「軍事攝影展」，在全台北市34個公車站點展出4大主題精選攝影作品。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為紀念國軍二戰抗戰勝利80周年，國防部以「反侵略、護家園」的年度紀念主軸，今日展開為期3個月的軍事攝影展，以台北市公車等候亭為媒介，將國軍共計150餘張的精選作品遍布至民眾身邊，讓大眾在日常裡，就能看到官兵辛勤備戰的身影。

國防部規劃公車站軍事攝影展，以反侵略為主軸，規劃「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」及「友盟共同奮戰」等4大主題區域，並精選抗戰歷史照片，以及國軍在IPA國際攝影大賽、國軍文藝金像獎等賽事攝影作品，安排在台北市34個公車站點陳展，將軍事美學與日常通勤結合，民眾只要在其中一個公車站拍下喜歡作品，並掃描現場QR Code、完成指定任務，就有機會抽中「二戰與抗戰軍武紙模型」，歡迎民眾踴躍參加。

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圖為青年日報社新聞官黃一翔中校以《Power of Women》勇奪東京國際攝影大賽TIFA金獎的作品。（圖片取自青年日報）

其中在台大綜合體育館站，有青年日報社新聞官黃一翔中校以《Power of Women》勇奪東京國際攝影大賽TIFA金獎的作品，記錄陸軍特戰指揮部女性官兵，接受格鬥師資班隊訓練時，展現的巾幗不讓鬚眉態勢。另在大直高中站，也有神龍小組實施高空跳傘特技，以及空軍雷虎小組空中編隊飛行的攝影作品，呈現國軍勤訓一面。

圖為神龍小組實施高空跳傘特技，以及空軍雷虎小組空中編隊飛行的攝影作品。（圖片取自青年日報）

此外，國防部也搭配攝影展舉辦抽獎活動，即日起至7月底，民眾只要至公車站拍攝喜愛的作品，掃描現場QR Code，於活動頁面留言寫下「4大主題」通關密語、對國軍支持話語，同時標註好友，並完成按讚、分享，即有機會獲得精美「二戰與抗戰軍武紙模型」，以實際行動支持國軍。

國防部日前召開記者會說明規劃時，國防部文宣心戰處長樓偉傑少將（現已升任陸軍司令部政戰副主任）補充，國防部6月20日起至7月21間，另外會在國立台灣圖書館1樓舉辦「抗戰美展暨軍武模型展」，本次活動為國軍與台灣模型嗜好發展協會合作，預計將展出28幅抗戰書畫作品及軍事模型，讓軍事愛好者在欣賞作品的同時，也能進一步了解國軍歷史。8月23日則會在信義區香堤大道舉辦「二戰與抗戰勝利小學堂」，以實體攤位陳展拉近軍民的距離。

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