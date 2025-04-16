裝甲564旅演練防護重要基礎設施 新型「拖2B飛彈」悍馬車入列

陸軍上（3）月在屏東仁壽山靶區測試「拖式2B」新型彈藥，其新款M1167重裝悍馬車也在任務結束後被捕捉到身影。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕為提升部隊戰備應變、深化戰場經營，位於南部的陸軍裝甲564旅聯兵二營日前實施戰備偵巡，並展開「重要目標防護應援」演練，部隊官兵快速完成人員、武器、裝備編組檢整後便展開機動，模擬突發情境下的快速反應能力，達成實戰化訓練目標效果。

根據國軍媒體《軍聞社》、《青年日報》的報導，此次投入戰備偵巡任務演練的部隊為裝甲564旅聯兵2營，主要出動了輕型戰術輪車、M1167拖式2B飛彈悍馬車等儎台，在天未亮之前便從天山營區機動至戰術位置，也就是重要基礎設施所在地，並以現地實戰化演練，強化部隊官兵對責任境地的熟悉度和戰術作為，確保防護標的安全無虞。

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任務期間，聯兵2營官兵除下車戰鬥、突襲敵軍占據的建築物外，也實施「任務接替」演練，熟悉重要設施運作、現地地形和相關危安因素，完成兵力部署、設置警戒及應處流程制定，確保部隊安全。

陸軍裝甲564旅聯兵二營日前投入「重要基礎設施防護演練」，一大清早就出動旗下的「拖式2B」新型重裝悍馬車前往戰術位置，並熟悉機動路線、責任地境，強化戰場經營。（取自軍聞社）

值得注意的是，此次任務出動的M1167新型重裝悍馬車，是美國2017年批准售我，並在近年陸續籌獲的新裝備，這次軍購還包含1700枚無線導引的拖式2B反裝甲飛彈，100套改良式目獲系統（ITAS），而新型悍馬車已在去（2024）年「漢光40號」操演，以及今（2025）年的戰備偵巡中多次亮相，上（3）月也已在屏東實施過新拖式2B飛彈的實彈射擊，有效提升部隊整體戰力。

在564旅聯兵二營戰2連擔任副車長的曾中士說，自身已有多次戰備偵巡、重要設施防護演練的經驗，不過這次任務演練的地境較為狹小，更加考驗戰術動作的執行過程，期間不只要仔細評估，更得注意風險與限制區域，確保演練能安全完成。

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