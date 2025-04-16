海軍快速布雷艇6艘後續艇獎落龍德 擬提前在明年完工

國防部今（16）日正式發布決標資訊顯示，6艘快速布雷艇後續艇訂單以15億4800萬元決標，全案規劃由龍德造船建造，並於明（2026）年底前完工。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國海軍以「永捷二號」為名籌獲6艘快速布雷艇後續艇，確定由龍德造船得標，國防部今（16）日也正式發布決標資訊顯示，後續艇訂單以15億4800萬元決標，並規劃於明（2026）年底前完工，屆時將使我國快速布雷艇的總數達到10艘規模。

外界關注的快速布雷艇後續艇案總算塵埃落定，根據政府電子採購網今（16）日公告的決標資訊顯示，國防部確定斥資15億4800萬元，委託龍德造船公司建造海軍快速布雷艇後續艇，這項公告明確律定，此案履約日期自今（2025）年4月25日起至明年12月31日止，比起國防部預算書規劃在2027年以前籌獲的期程略為提前。

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龍德造船先前已為海軍艦造4艘快速布雷艇，6艘後續艇則在成熟設計基礎上建造，將滿足海軍10艘同級艇的戰備需求。

做為「防禦性拒止」的手段之一，海軍快速布雷艇執行布雷作業。（資料照）

由於此案日前曾因投標廠商不足3家、未符合《政府採購法》第48條規定而二度流標，因此，國防部在第三度招標公告中，依法註明「不受3家（含）以上合格投標廠商之限制」，才使全案在僅2家廠商投標的情況下，仍順利決標。

海軍為阻滯共軍兩棲船團於濱海、港口進行登陸作戰，因而規劃以水雷做為「防禦性拒止」的手段之一，並以「永捷計畫」為名規劃快速布雷艇籌購案，同時搭配「國艦國造」政策，委由國內民間廠商自建。值得一提的是，快速布雷艇之名其實並非航速快之意，而是相較傳統手段，可更快速地執行布雷作業。

海軍快速布雷艇未來將搭配海軍陸戰隊新興的「海上戒護」兵力，如圖顯示與M109突擊艇一同出任務。（資料照）

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