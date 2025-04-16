美軍第41屆「最強突擊兵」競賽落幕 女性突擊兵首度完賽創新猷

畢業自美國西點軍校的懷特中尉（1st Lt. Gabrielle White），是美軍2015年以來首位在「最強突擊兵」競賽中完賽並進入16強的女性軍官，創下新猷。（美國陸軍訓練暨準則司令部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍年度盛事「最強突擊兵」（Best Ranger Competition）日前在喬治亞州本寧堡（Fort Benning, Ga.）正式落幕，本次盛會吸引全美52支精銳好手角逐，在3天2夜之中，全力爭取最高榮譽。值得一提的是，本次賽事除由第75突擊兵團四度奪冠，更有女性軍官首度完賽並進入16強，為美軍版本的「超級盃」再創新猷。

今年是美國陸軍建軍250周年，而由美軍「戰鬥兵發展訓練中心」（MCoE）主辦的「最強突擊兵」競賽已邁入第41屆，期間僅因伊拉克戰爭、COVID-19疫情停辦，是該中心「步兵周」（Infantry Week）活動的頭號亮點之一。

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本屆「最強突擊兵」競賽全美52隊好手，他們要在三天兩夜競賽中相繼完成30餘項戰技考驗，競爭強度之高好比美軍年度「超級盃」。（美國陸軍訓練暨準則司令部官網）圖為「最強突擊兵」參賽選手搭上黑鷹直升機，準備進行空中任務課目考驗。（美國陸軍訓練暨準則司令部官網）對於最強突擊兵而言，涉水作戰考驗也是少不了的環節。（美國陸軍訓練暨準則司令部官網）

本次競賽集結全美52支隊伍，不乏來自步兵師、突擊兵團、空降師、裝甲師及美軍國民兵等精銳部隊，他們在3天2夜競賽中要完成長跑、障礙跨越、空降、實彈射擊等課目，也要通過軍事定向越野、空中水域滲透等30餘項戰技考驗；另據全賽事最終排名，本屆賽事並非全員完賽，中途淘汰、傷退的選手約佔4分之1，高強度競爭也讓它獲得美軍「超級盃」（Super Bowl）的稱號。

值得一提的是，該競賽也創下首度有女性突擊兵完賽的新紀錄。本次代表戰鬥兵訓練發展中心出賽的懷特中尉（1st Lt. Gabrielle White），她2021年畢業自西點軍校，隔（2022）年獲得突擊兵資格，後以步兵科軍官接受美國陸軍「軍官高級班」（MCCC）訓練；並在本屆賽事中與搭檔躋身決賽16強，並以第14名成績完賽，表現不俗。

圖為一位參與美軍2025年「最強突擊兵」競賽，並正接受「獨木行走」（Log Walk）考驗的美軍官兵。（美軍DVIDS網站）

本屆「最強突擊兵」競賽最終由第75突擊兵團的摩爾中尉（1st Lt. Kevin Moore）、霍坎森中尉（1st Lt. Griffin Hokanson），共組第44小隊（Team 44）拔得頭籌，不只是該團第4度蟬聯首位，也是該團今年在步兵周「最強砲兵」（Best Mortar）和全美陸軍格鬥競賽「拉賽爾達盃」（Lacerda Cup）後的第三座冠軍，相當難得。

第41屆「最強突擊兵」競賽最終由第75突擊兵團的摩爾中尉（1st Lt. Kevin Moore）、霍坎森中尉（1st Lt. Griffin Hokanson），共組第44小隊（Team 44）拔得頭籌，這也是該團在今年「步兵周」活動裡奪下的第三座冠軍。（美軍戰鬥兵發展訓練中心官方Facebook）

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