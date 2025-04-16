海馬斯多管火箭系統去年產能翻倍 我同型18套系統明年提前交畢

美國洛克希德．馬丁上（3）月運抵澳洲交付的首批兩套「海馬斯」多管火箭系統。（澳洲陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國軍工大廠洛克希德．馬丁日前表示，旗下的M142「海馬斯」多管火箭系統去（2024）年已達到96套的年產能目標，較先前規模翻倍，以因應全球夥伴近年持續增長的軍備需求；我國向其採購的29套同型系統中，首批11套也已在去年底低調接裝，並由砲指部官兵換裝中，至於剩餘18套則會在明（2026）年提前交貨完畢。

洛克希德．馬丁11日於官方社群上表示，旗下的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統在去年底達到96套的年產能規模，有助採購國加速專案原有時程、提前交貨，以利建軍備戰。另根據洛馬公開資訊，該系統過以往年產能落在48套左右，近年隨著俄烏戰爭爆發而訂單大增，去年達標的產能與過往規模相比形同「翻倍」。

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HIMARS, seeing double



Last year, we doubled our #HIMARS production to 96 launcher vehicles annually, delivering ahead of schedule. pic.twitter.com/sssKH1dKMm — Lockheed Martin Europe （@LMEuropeNews） April 11, 2025

「海馬斯」的正式名稱為「高機動性多管火箭系統」，屬於履車式M270系統的衍生型。該系統至多可同時搭載6枚射程約70公里的「導引火箭」（GMLRS），或是150公里的增程型彈藥（ER GMLRS），也可搭載1枚射程達300公里的「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），甚至是未來可望部署、射程近500公里的2枚「精準打擊飛彈」（PrSM）。

立法院外交及國防委員會召委王定宇今年初由陸軍參謀長陳建義中將等人陪同，視導陸軍58砲指部官兵換裝M142海馬斯多管火箭系統之情形。（取自立委王定宇官方Facebook）

在過去半年間，美國的歐洲盟友愛沙尼亞，以及印太夥伴澳洲，都相繼接收其採購的首套同型系統，我國也在去年低調接收首批11套系統，並由各軍團砲指部展開換裝工作。根據國防部上（3）月送抵立法院的最新報告，我國採購的海馬斯第二批18套系統，將於明年提前交運，全案進度超前。

軍聞網站《Army Recognition》報導認為，這項目標凸顯華府近年國防政策上的戰略轉向，面對區域情勢升溫，美方計畫以「精準打擊」、「機動作戰」兩大面向強化嚇阻，而洛馬基於美國五角大廈的戰略方向，正透過擴產來滿足盟邦需求，提升外國應對周邊威脅的能力。

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