海馬斯多管火箭系統去年產能翻倍 我同型18套系統明年提前交畢

〔記者陳治程/綜合報導〕美國軍工大廠洛克希德.馬丁日前表示,旗下的M142「海馬斯」多管火箭系統去(2024)年已達到96套的年產能目標,較先前規模翻倍,以因應全球夥伴近年持續增長的軍備需求;我國向其採購的29套同型系統中,首批11套也已在去年底低調接裝,並由砲指部官兵換裝中,至於剩餘18套則會在明(2026)年提前交貨完畢。

洛克希德.馬丁11日於官方社群上表示,旗下的「海馬斯」(HIMARS)多管火箭系統在去年底達到96套的年產能規模,有助採購國加速專案原有時程、提前交貨,以利建軍備戰。另根據洛馬公開資訊,該系統過以往年產能落在48套左右,近年隨著俄烏戰爭爆發而訂單大增,去年達標的產能與過往規模相比形同「翻倍」。

