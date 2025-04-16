顧立雄曝「有意向」擴大與美船業合作 專家：讓台灣造船再次偉大

圖為美軍航空母艦福特號2012年在美商杭廷頓英格爾斯工業的造船廠建造情形。（路透社檔案照）〔記者方瑋立／台北報導〕針對與美國加強造船、修復船隻等各項合作，國防部長顧立雄今（16）日答詢時表示，雖不適宜在公開場合討論此事，但他透露，台灣「有此意向」。針對川普新政全面「遏」中，也將進一步對抗中國海權擴張，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，台灣有機會趁勢布局，結合「國艦國造」政策進而提出「國輪國造」，在加強台美國防工業合作的同時，也讓「台灣造船再次偉大」，壯大本土廠商實力。

民進黨立委陳冠廷今天在立院外交及國防委員會質詢時表示，美國已開始對中國造船能力有所警惕，要確保海軍有足夠船艦能量應對，台灣作為美國盟友、海洋國家，有無可能與美方在造船、修復船隻能力上加強合作？

顧立雄回應，不適宜在公開場合討論此事，但台灣「有這個意向」。

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民進黨立委陳冠廷（左）質詢指出，美國已開始對中國造船能量有所警惕，將重振美國造船業，台灣作為盟友、海洋國家，應效法日本主動爭取加強與美方造船合作。國防部長顧立雄（右）透露，台灣有此意願。（圖取自國會頻道）川普新政全面「遏」中，近日擬擴大重振美國造船業，甚至計畫將對中國製造或相關船舶額外收取靠港費用。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究報告亦示警，中國「軍民融合」政策下的高風險國有造船廠中，台灣是主要買家之一。

陳冠廷引據CSIS資料指出，中國的造船能力大概是全球的 53%，接下來就是韓國跟日本。日本已經有許多的工業大學，像東京工大、東京大學的教授，都不斷強調說，日本要主動積極作為提案方，加強跟美方在造船業上面的合作。

針對中國「軍民融合」政策下造船量稱霸全球，蘇紫雲對此受訪說明，中國的軍民融合起點可追溯至中國領導人習近平2012年就任之際，當時全球航運與造船業景氣低迷，「接單早死、不接單等死」，習因此選擇大造海軍，以建造軍艦需求來扶植造船業，也是後來「下餃子」的起始，結合從陸權走向海權的戰略方針，同時拉抬產業技術水準、導入自動焊接設備、提高產能與效率，如今，中國已占全球7成船舶建造量。

不過，蘇紫雲指出，川普雖已意識到中國造船業的發展規模，但美國要在短時間內因應並不容易，問題根源在於，美國藍領勞工的結構性短缺，與二戰期間國防動員的大規模造艦情況不同。如今川普重啟大海軍構想，卻面臨人力不足，只能轉向尋求與南韓、日本等國合作造船。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照，記者劉宇捷攝）「這也讓台灣造船有再次偉大的契機」，蘇紫雲說，美國洛馬公司於前美國總統拜登執政時期，與中信造船簽署合作備忘錄（MOU），反映出美方已認識到其產能不足，尋求海外協力建造中型軍艦。他表示，現在更是美台國防工業合作的新突破口，尤其考量到美方將擴展與日韓的合作，台灣若能結合「國艦國造」政策，進一步提出「國輪國造」概念，針對民用船舶產業推動政策性補貼與貸款優惠，將可再度壯大台船、中信、龍德等本土廠商實力，擴大與美方合作。

至於軍用艦艇方面，蘇紫雲也提出具體建議，應據灰色地帶衝突的特性，另闢建軍思維。他說，目前4000噸級巡防艦一艘造價約300億元，主要成本來自電戰與飛彈系統，若僅作近距離監控與反制灰色地帶任務，並不需動用高規設備。

他建議，政府可推動2000噸級的鋼製哨戒、監視艦，每艘造價約20億元，重點放在抗撞性與低人力編制需求，未來也可預留安裝反艦飛彈的彈性。這類艦艇可部署於24海浬前線，以「下駟對上駟」的不對稱作戰方式，應對中國軍艦侵擾，其中如054型巡防艦、052型驅逐艦等造價高昂，若欲撞損必須進廠躺3個月，而這類監視艦「皮粗肉厚」，極具操作彈性，搭配後方正規艦與岸置飛彈，便能形成立體防衛體系。

蘇紫雲強調，這是將「平戰整合」的軍民合作政策，落實於產業鏈重塑與戰略部署的最佳時機，美國重振造船業背後的戰略思考，也指出台灣的可行政策方向，讓國內廠商不需因商業成本考量向中國購船，達到提升造艦能力與強化國安的雙重目的。

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