高齡80歲的一級上將林鎮夷久違現身 向官兵喊話「當最優秀的軍人」

今年將要年滿80歲的海軍一級上將林鎮夷久違現身，錄製莒光園地節目向官兵喊話。（取自國防部發言人臉書）

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共諜案頻傳 霍守業上將勉退伍軍人「知廉恥、重氣節」

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國近期共諜案頻傳，針對中共對我無孔不入滲透，國軍請出霍守業、林鎮夷二位現任一級上將，錄製莒光園地節目向官兵喊話。其中，今年將要年滿80歲的海軍一級上將林鎮夷久違現身，以艾森豪名言「我既然已是軍人，就要當最優秀的軍人」與官兵共勉，呼籲踐履軍人忠於國家、忠於人民、忠於職責的核心價值。

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林鎮夷是國軍現存唯二的一級上將，曾任海軍司令、國防部副部長、參謀總長等職，現為總統府戰略顧問、國防院戰略諮詢委員。

林鎮夷在節目中表示，近期國軍與國安單位合作，偵獲多起共諜案，個人忝為國軍一名老兵，感受是一喜一憂。喜的是國軍保密防諜工作很落實，才能讓共諜案無所遁形，及時將少數的害群之馬繩之以法，沒有對國軍戰力與國家安全造成不可逆的傷害；憂的是，他看到有些被私利、私慾蒙蔽的袍澤，忘記軍人保家衛國職責，甘為敵人利用，做出叛國背軍的罪愆惡行，嚴重打擊國軍形象，也要身陷囹圄，斷送大好前途，遺臭萬年，實在是非常不智之舉。

林鎮夷強調，中共自建政迄今76年來，儘管從血洗台灣、解放台灣，到不承諾放棄使用武力等各時期口號雖有不同，但消滅中華民國始終是其終極目標，犯台意圖從未改變。因國軍官兵皆能堅定愛國的信念，抱持台澎金馬寸土不讓的堅強抗敵意志，故能發揮踐墨隨敵的沛然莫之能禦力量，扭轉乾坤，寫下古寧頭大捷、登步大截、大、二膽大捷與823台海戰役的諸多戰役輝煌勝利，並能安然度過台海飛彈危機，確保國祚存續發展，更奠定台灣經濟奇蹟與世界民主燈塔的雄厚根基。

林鎮夷說，因國軍建軍備戰日起有功，讓中共愈發芒刺在背，近年來變本加厲，透過和、戰兩手策略，對台進行針對性軍演，戰機、軍艦擾台、聯合戰備警巡、使用灰色地帶手段進行侵擾，與假訊息等認知作戰的文攻武赫手段，妄想迫使台灣軍民臣服，更運用金錢利用、退役拉攏現役、網路勾聯、債務脅迫，美色誘惑等陷阱吸收不肖之徒，發展組織進行刺探、搜密、滲透、策反與破壞，意圖千丈之堤，潰於蟻穴，讓國軍重蹈國共內戰失利的覆轍，居心險惡，各位國軍官兵弟兄姊妹，絕對不能夠輕忽與疏忽。

林鎮夷表示，面對當前中共來勢洶洶的嚴峻敵情威脅，他個人認為，訓練是戰力的泉源，意志力是戰力發揮的關鍵，平日大家要持續戮力戰訓，提升國軍整體戰力外，更因堅定為何而戰，為誰而戰的信念，與堅強的奮戰到底意志。一如二戰名將，也是美國前總統艾森豪所言，意志力是勝利的關鍵，沒有堅強的意志，即使擁有最好的計畫和資源，也難以取得成功。

林鎮夷說，基於此，他個人也願以艾森豪名言，「我既然已是軍人，就要當最優秀的軍人」與官兵共勉。只要慎思明辨、守法重紀，踐履軍人忠於國家、忠於人民、忠於職責的核心價值，專注戰訓本務，並能落實有助國防事務，不塞不流、不只不行的革新，問心無愧，打造國軍成為有信念、有戰力的現代化鋼鐵勁旅，絕非口號，而是鐵錚錚的成果。

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