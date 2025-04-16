美陸軍參謀長下令加速 最新銳M1E3戰車最快在2年後部署

外國軍聞媒體報導，在美國陸軍參謀長喬治督軍下，美軍M1E3戰車預計在2年至2年半內部署。（取自X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國將在明年底前籌獲108輛M1A2T戰車，美軍也持續升級這型戰車強化地面戰力。外國軍聞網站報導，在美國陸軍參謀長喬治（Randy George）上將的要求下，最新款的M1E3戰車可望在24至30個月內部署，比起原先估計的37個月來得更短。新戰車可能採用自動裝彈系統，也計畫整合主動防禦系統增加戰場生存性。

外國軍聞網站Defense News本月15日報導，喬治上將的首席技術官米勒（Alex Miller）透露，喬治在18個月前就任陸軍參謀長時，就關切新型M1戰車的籌獲進度，當時，他獲悉第一輛戰車須65個月後（從現在起算37個月）才能造成，立即下令團隊設法加快速度。

米勒表示，美國陸軍已有效縮短計畫時間，並計畫在24個月至30個月內，提供最新型號的M1戰車給官兵。

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至於新版M1戰車「M1E3」可能有哪些新裝備？米勒表示，就較長遠的目標而論，新型M1戰車將具備自動裝彈能力，但考量技術門檻高，可能需要更多時間；另外，也可能整合主動防護系統、改善內部艙間、操控與觀瞄系統。



而我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛於去年底抵台後，今年、明年將在獲得42輛、28輛，待換裝訓練、實彈射擊等鑑測過關後，可望於今年下半年舉辦成軍典禮。值得注意的是，我國除計畫邀請歷任裝訓部指揮官參盛會，也計畫邀請多位美方代表來台與會，不排除力邀美國名將艾布蘭的後人來台。我國M1A2T戰車預計下半年成軍。（資料照，國防部提供）







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