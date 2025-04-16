印度挑戰俄羅斯軍火霸權 廉價武器、低息貸款搶攻全球軍售市場

印度正透過擴大國營出口進口銀行的低息融資工具，搭配外派武官直接參與軍售談判，積極搶攻俄羅斯長年主導的全球軍火市場，掀起新一波「廉價武器」浪潮。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕印度正透過擴大國營「出口—進口銀行」（Export-Import Bank, EXIM）的低息融資工具，搭配外派武官直接參與軍售談判，積極搶攻俄羅斯長年主導的全球軍火市場，掀起新一波「廉價武器」浪潮。

據《路透社》報導，2位印度政府官員與3名軍工業內人士透露，EXIM銀行將放寬對高風險國家的貸款限制，為那些因政治動盪或信用評級偏低、無法從傳統金融體系獲得融資的國家提供長期低息貸款。此類信貸計畫主要由EXIM的商業部門執行，政府負責擔保，但不動用中央預算，降低國庫壓力。

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同時，印度外交體系也同步擴張其「國防外交」布局，計劃至2026年3月前，在駐外使領館新設至少20位國防武官，駐點涵蓋阿爾及利亞、摩洛哥、圭亞那、坦尚尼亞、阿根廷、衣索比亞與柬埔寨等國。這些國家過去大多依賴俄羅斯軍備，隨著俄方供應鏈不穩，加上融資受限，紛紛尋求價格更實惠的新選項。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）近日於社交平台X上表示，印度正加速推進國防裝備出口目標。政府目標是在2029年以前，將年出口額翻倍至60億美元（約新台幣1950億元）。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球軍備需求劇增，西方國家忙於補充援烏庫存，俄羅斯則將產能集中於自用，導致中東、非洲與南美等第三方市場出現「武器斷鏈」現象。

印度過去長年同時引進俄、美技術，具備整合優勢。如今加上具競爭力的價格與融資方案，已接獲多起潛在詢單。2023至2024財政年度，印度軍工產值已達148億美元（約新台幣4809億元），較2020年增長62％。據報導，部分印度製155公厘火砲彈藥，已出現在烏克蘭前線。

在冷戰後仍保有大規模彈藥生產能力的國營企業Munitions India，加上積極投入大口徑彈藥生產的私營企業，如阿達尼國防與航太（Adani Defence and Aerospace）及SMPP等，已成為印度出口能力的主力。

倫敦國際戰略研究所（IISS）研究員索蘭基（Viraj Solanki）指出，在全球軍備預算緊縮但需求飆升的情況下，印度以相對低廉的價格切入市場，極具吸引力。不過他也警告，若印度未在實戰與軍演中，廣泛驗證新裝備的效能，將難以全面打入高端買家市場。

報導指出，印度製155公厘火砲的砲彈每枚成本僅約300至400美元（約新台幣9749元至1萬3000元），遠低於歐洲同類產品逾3000美元（約新台幣9萬7498元）的報價；印度製榴彈砲每門造價約300萬美元（約新台幣9749萬元），也僅為歐洲產品的一半。一名印度外交官坦言，國內多數銀行過去不願承擔軍售相關融資風險，EXIM此番政策轉向，正回應業界長期呼籲，為搶下大額合約提供關鍵競爭力。

隨著印度「有意願國家聯盟」的軍事外交網絡日益擴張，加上EXIM信貸機制的成熟化，印度正迅速崛起為全球軍備市場中的「平價兵工廠」，在新一輪國際軍售競賽中爭奪主導地位。

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