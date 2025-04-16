F-35機密連線！ 荷蘭空軍首次完成目標情資交換 為地面開天眼

荷蘭空軍日前完成了一項重要的實戰測試，運用F-35機載通訊與荷蘭地面的Keystone指揮控制（C2）系統，進行首次美國境外的機密資訊交換。圖為參與此次北約「Ramstein Flag」聯演的荷蘭F-35戰機。（圖片擷取自@NATO_AIRCOM的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕F-35戰機不僅硬體設施先進，在軟體通訊上更是其身為「五代機」的核心強項，荷蘭空軍日前協助洛克希德馬丁原廠完成了一項重要的實戰測試，運用F-35的機載通訊與地面上非美國指揮和控制系統（C2系統），進行首次美國境外的機密資訊交換，為地面部隊提供精確的目標資訊，並予以打擊，順利讓F-35完成有如「天眼」的任務。

荷蘭空軍於上週發布的新聞稿指出，空軍的F-35戰機在本（4）月初舉行的「Ramstein Flag」北約聯合演習中，成功地與荷蘭的「Keystone」指揮控制（C2）系統進行機密數據交換。這是美國製造的第五代戰機首次在非美國的境外的地區，與他國的指揮系統進行加密資訊傳遞，顯示雙方系統合作無間的作戰效能。

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Gisteren is er tijdens Ramstein Flag @VlbLeeuwarden een belangrijke stap gezet in het multi domein-optreden.



F-35’s en het Nederlandse commandosysteem Keystone wisselden namelijk voor het eerst buiten de Verenigde Staten live gegevens uit.



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在美國空軍、洛克希德·馬丁公司以及荷蘭科研機構TNO的協助下，測試的F-35戰機率先發現並識別了地面目標，並將相關情報即時傳送至地面Keystone指揮系統，隨後Keystone系統將該情報自動轉發給陸軍單位，並通過PULS火箭砲系統對目標進行打擊；從發現目標到成功發射火箭的全程僅花費幾分鐘的時間，顯示出指揮與作戰系統之間高效的協作能力。這也是歐洲首次以F-35戰機進行類似的測試。

這項測試凸顯了F-35及地面C2軟體，在未來作戰中的重要性，軍聞網站《The Aviationist》形容，F-35就像是一台先進的智慧手機，這個尖端平台需依賴頻繁的軟體升級，來保持其領先能力的地位；為了啟動新功能、執行先進的任務，並保有廣大的操作互通性，這架戰機需要不斷的進化與調整，因此與原廠及盟國的合作就相當重要。

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