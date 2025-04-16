美國限制核潛艦技術分享 阻礙AUKUS澳美潛艦合作進程

美國維吉尼亞級快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」（SSN-783）2025年3月16日於澳洲西部海岸外海活動。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕外國媒體《路透》15日報導，根據美國官員與產業界高層說法，儘管美國去年放寬對澳洲的敏感國防項目出口管制，但核潛艦關鍵技術仍受限制，等於為二國在維吉尼亞級核動力潛艦的合作上設置障礙。

澳洲國防部長馬勒斯 （Richard Marles）上月指出，美國能否克服生產延遲並滿足自身需求，將決定澳洲能否依「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，採購3艘維吉尼亞級核動力潛艦。澳方已承諾投入30億美元（約新台幣974億元）協助提升美國潛艦產業基礎，其中20億美元（約新台幣649億元）將於2025年前支付。

同時，美國總統川普已透過行政命令，責成馬斯克主導的「政府效率部」審查海軍採購流程，強調採用美製零件及簡化法規。然而，將澳洲企業納入美國潛艦供應鏈的進展緩慢。

請繼續往下閱讀...

澳美英三國去年8月移除了國防貿易重大壁壘，約七成先前受美國《國際武器貿易條例》（ITAR）管制的對澳軍品出口，不再需要許可證。但一份「排除技術清單」中的敏感技術仍需冗長許可程序。

澳洲國防部產業助理次長萊特（Kylie Wright）直言：「潛艦技術列在排除清單上，意味著不適用AUKUS豁免條款。」澳洲潛艦署（Australian Submarine Agency）發言人表示，正與美方研擬替代方案，強調「技術與資訊的無縫轉移是AUKUS成功關鍵」。

業界主管指出，核潛艦資訊轉移限制使澳洲零件製造商，無法參與美國海軍造船廠競標。美國潛艦製造商亨廷頓．英格爾斯工業（HII）、漢威聯合（Honeywell）及美國海軍正透過聚焦資訊安全的試點計畫，協助少數澳洲公司取得競標資格。

西澳防務承包商Veem預計需一年時間，完成美方安全審查，才能與HII交換資訊。Veem執行長拉曼（Trevor Raman）表示：「美方生產延遲的零件正是我們專長項目。證明我們能保護資訊安全是最大挑戰。」對於川普強調「美國製造」的政策，拉曼認為，他們的高階技術產品極度專業化，「美方終究需要外部協助」。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將上週在參議院聽證會上指出，AUKUS最大優勢是從2027年起，能在澳洲、印度洋港口部署美軍指揮的潛艦，他形容「這是一條直達南海的捷徑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法