美陸戰隊第12濱海作戰團成軍 沖繩前線抗中添利器

圖為「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）於2022年環太平洋軍演（RIMPAC）的擊沉演習（SINKEX）中發射飛彈。這款機動反艦系統，正是報導中提及、第12濱海作戰團未來將接收部署以強化戰力的關鍵裝備之一。（圖：美國海軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕駐日本沖繩的美軍陸戰隊第12濱海作戰團（12th MLR）上月完成最後下屬單位整編，將一支戰功彪炳的步兵營納入現代化前線部隊編制，以因應西太平洋潛在衝突。

美國海軍學會新聞網（USNI）報導，作為美軍計劃成立的三個濱海作戰團中的第二個，第12濱海作戰團核心任務是與日本自衛隊協同作戰，尤其針對中國區域威脅。其主要職責包括保護友軍海空力量免受敵方飛彈與無人機襲擊，並在全領域對敵實施打擊。

自2023年由原第12陸戰團改編以來，該團已組建第12濱海防空營、第12濱海後勤營，以及最新由第4陸戰隊第1營步兵單位組成的第12濱海作戰隊。其編制將參照駐夏威夷、主要與菲律賓協訓的第3濱海作戰團。團長彼得艾爾特林厄姆（Peter Eltringham）上校表示，這些營級單位將拆分成「系統的系統、團隊的團隊」，部署到關鍵海上地形。

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美軍陸戰隊員在日本北海道進行「堅毅之龍22」演習時，正準備從KC-130J運輸機卸載彈藥。運用如C-130等運輸機進行空中補給，是解決濱海作戰團（MLR）小部隊分散部署後勤挑戰的關鍵手段。（圖：美國陸戰隊）艾爾特林厄姆透露，該團現有約1300名人員，預計2027年達成完全作戰能力時將擴充至2000人。該團隸屬於陸戰隊「前沿部署部隊」概念，部署於第一島鏈內。軍事專家認為，該區域是中國解放軍可能採取行動的熱點，如針對台灣或南海爭議島嶼。

艾爾特林厄姆指出，該團任務是「奪取並防禦海上地形，擴展聯合感測與指管網路，並建立遠程精確打擊火力，支援海域拒止與控制」。他們將在區域爭議海域執行分散式作戰，並與盟友及其他美軍單位整合。因此，訓練重點是熟悉區域環境，並與日本自衛隊在先島群島等地演練，如去年在「堅毅之龍24」演習中於與那國島部署先進G/ATOR雷達。

戰略上，先島群島鄰近台灣，地理位置敏感。蘭德公司資深政治學者霍農（Jeffrey Hornung）分析，濱海作戰團概念有助應對中國對大型固定基地的威脅，但效能取決於分散部署計劃及美日明確協議，否則可能因行政程序延誤失去先機。

艾爾特林厄姆強調，強化與自衛隊互操作性是工作重點，該團核心是「具備聯合與雙邊能力的組織」。後勤保障在分散部署下至關重要，需依賴空中、海上及無人載具等多層次支援。官兵面臨的挑戰是被偵測或攻擊時的生存能力，必須保持彈性並學會在缺乏通聯或補給時獨立運作。

裝備方面，該團正接收最新裝備，包括G/ATOR雷達與「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）反艦飛彈。艾爾特林厄姆強調，科技雖能提升戰力，但無法取代決策能力。該團作戰理念是讓難以被偵測的小型團隊執行情蒐、打擊與指管，賦予基層領導者臨機應變的權力，迫使對手做出艱難抉擇。

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