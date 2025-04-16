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【影】空軍IDF戰機降澎湖輪胎又「煞爆」 華信民航機只能盤旋返航

2025/04/16 14:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕空軍一周內在澎湖發生二起IDF經國號戰機輪胎「煞爆」意外，讓華信航空一架台北飛往澎湖班機，被迫在空中滯留，畫出「迴紋針」圖案後返航，所幸戰機未衝出跑道，但戰機頻頻「爆胎」引發外界議論，衍生出中國戰機頻繁襲擾、澎湖鹽害過重導致機械鏽蝕等推測。

空軍1架IDF經國號戰機今日中午12時11分降落澎湖機場時，突然揚起陣陣塵土與煙霧，機場消防車緊急出動待命，為空軍一周內在澎湖發生的第二起煞爆意外，澎湖機場隨之宣布關場，空軍人員在跑道上展開搶修，隨後才恢復正常起降，共計影響民航機21架次（9架次離場，4架次到場，8架次取消）起降作業。

華信航空班機，又在台澎上空畫出迴紋針軌跡圖。（取自flightradar24 航班追蹤器）華信航空班機，又在台澎上空畫出迴紋針軌跡圖。（取自flightradar24 航班追蹤器）受到空軍這起意外影響，華信航空1架AE369班次今日上午11時30分由松山飛往澎湖，原訂12時30分抵達澎湖，受到機場關場意外影響，在空中畫出「迴紋針」航跡，最終返回松山機場。

至於澎湖戰機一周內發生二起煞爆意外，有中國戰機頻頻擾我外圍空域，我國軍機升空攔截次數過於頻繁一說，但另有一說是由於澎湖天候因素，導致戰機鏽蝕問題嚴重，通常回台南機場後都要徹底清洗。駐防澎湖的戰機原本僅夏季訓練，每年4至9月進駐，現在因應中國軍機頻頻襲擾西南空域，則是每週換防，相當辛苦。澎湖機場再傳IDF戰機煞爆，影響民航機正常起降。（黃保財提供）澎湖機場再傳IDF戰機煞爆，影響民航機正常起降。（黃保財提供）

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