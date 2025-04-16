波蘭國防自主邁大步 攜手韓華本土生產「天橆」火箭彈藥

K239「天橆」多管火箭系統搭載450馬力發動機，最高時速可達時速80公里，續航里程可達480公里。 （圖：韓華航空航太）〔編譯陳成良／綜合報導〕 南韓航太巨頭韓華航太（Hanwha Aerospace）已與波蘭WB集團（WB Group）敲定最終合約，授權在波蘭本土生產供K239「天橆」（Chunmoo，「橆」音同無）多管火箭系統使用的導引火箭彈。這項合作象徵著波蘭強化本土國防製造能力，跨出關鍵一步。

軍聞網站《Defence Blog》引述波蘭公共廣播電台（Polskie Radio）報導，這份協議於4月15日由韓華航太與WB集團子公司WB Electronics正式簽署。合約內容涵蓋在波蘭國內生產射程80公里的CGR-80導引火箭，這款彈藥是特別為波蘭版本的天橆系統，即「HOMAR-K」所設計。

WB集團在其社群媒體平台X上發表聲明表示：「我們預計在3年內生產出波蘭首枚長程精準火箭。」此目標較該集團執行長沃伊切霍夫斯基（Piotr Wojciechowski）去年所提，目標在2029年前展開本土彈藥製造時程大幅提前。

請繼續往下閱讀...

這項彈藥在地化生產合約，是建立在更大規模的軍購案基礎上。韓華最初於2022年與波蘭軍備局簽署基礎協議，供應290套天橆系統，總值約53億美元（約新台幣1737億元）。後續分別於2022年11月及2024年4月簽訂了218套與72套發射器的合約，後者更包含了CGR-80及射程達290公里的CTM-290戰術飛彈。

韓華航太執行長卡特（Michael A. Cutter）近期上任後首次訪問波蘭，他在與WB集團及其他波蘭企業會晤時，特別強調了公司對完全在地化的承諾。卡特表示：「這不僅僅是出口，而是建立真正的產業夥伴關係，以確保當地製造能力與戰備水準。」

隨著HOMAR-K計畫的推進，加上本土化生產的支持以及與盟邦系統互操作性的提升，波蘭預計將成為北約（NATO）東翼飛彈防禦架構中的關鍵節點，其國防嚇阻能力可望顯著增強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法