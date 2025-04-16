權宜輪「長順輪」改名「先鋒輪」徘徊枋山海纜區意圖不明

權宜輪「長順輪」改「先鋒輪」徘徊枋山海纜區意圖不明。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕原名「長順輪」的蒙古籍貨輪「先鋒輪」，近期在台南至恆春外海及枋山海纜區異常活動，引發海巡及相關單位高度警戒。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，該輪1月27日自高雄港出港，原申報目的地為菲律賓巴丹半島，卻未直航，而在台南至恆春外海徘徊近2個月，3月21日改掛「先鋒輪」名義返港維修。昨（14）日晚間再度出港，雖仍申報前往菲律賓，卻直奔枋山海纜區外海（我國領海內）滯留，行跡可疑，意圖不明。

枋山海纜區為我國關鍵通訊基礎設施，任何異常活動均可能威脅國家安全。Taiwan adiz粉專呼籲，該輪長期滯留敏感海域，可能涉及探測海底電纜或蒐集情報，相關單位應嚴加防範。

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對於「先鋒輪」行徑，Taiwan adiz粉專認為，面對外籍船隻頻繁侵入敏感海域，相關單位應強化監控與應變作為，捍衛國家安全與海洋權益，切勿掉以輕心。

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