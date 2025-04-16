自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

權宜輪「長順輪」改名「先鋒輪」徘徊枋山海纜區意圖不明

2025/04/16 14:44

權宜輪「長順輪」改「先鋒輪」徘徊枋山海纜區意圖不明。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）權宜輪「長順輪」改「先鋒輪」徘徊枋山海纜區意圖不明。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕原名「長順輪」的蒙古籍貨輪「先鋒輪」，近期在台南至恆春外海及枋山海纜區異常活動，引發海巡及相關單位高度警戒。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，該輪1月27日自高雄港出港，原申報目的地為菲律賓巴丹半島，卻未直航，而在台南至恆春外海徘徊近2個月，3月21日改掛「先鋒輪」名義返港維修。昨（14）日晚間再度出港，雖仍申報前往菲律賓，卻直奔枋山海纜區外海（我國領海內）滯留，行跡可疑，意圖不明。

枋山海纜區為我國關鍵通訊基礎設施，任何異常活動均可能威脅國家安全。Taiwan adiz粉專呼籲，該輪長期滯留敏感海域，可能涉及探測海底電纜或蒐集情報，相關單位應嚴加防範。

對於「先鋒輪」行徑，Taiwan adiz粉專認為，面對外籍船隻頻繁侵入敏感海域，相關單位應強化監控與應變作為，捍衛國家安全與海洋權益，切勿掉以輕心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中