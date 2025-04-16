搭檔A400M型機強化兵力投射 西國首架A330 MRTT運輸加油機服役

西班牙空軍日前宣布接收首架由空中巴士改裝的A330 MRTT多用途運輸加油機，接替多年前退役的KC-707型機角色，強化該國長程作戰與參與北約聯合任務的作業互通性。（空中巴士官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕西班牙空軍日前宣布，該國先前向空中巴士（Airbus）採購的A330「多用途運輸加油機」（MRTT），首架新機現已配屬空軍第45聯隊（Ala 45）服役，這也是該國退役KC-707空中加油機9年後，再度獲得空中再補給能力，有效提升空軍長程作戰的續航力，進而強化整體戰力。

西班牙空軍接收的首架A330 MRTT運輸加油機，上週五（11日）已正式自空巴公司廠區，進駐該國的托雷洪空軍基地（base aérea de Torrejón）。該國在2021年採購3架同型機，並委託空巴改裝為軍用機型，用以接替2016年全數退役的波音KC-707空中加油機，並搭配現有的A400M重型運輸機，強化跨境、長程作戰的空運和空中補給能力。

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A330 MRTT型機的本體主要衍生自A330-200型商業客機，除改裝加油設備外，也可兼負空運、醫療後送及行政專機的任務，作戰效益高。（西班牙空軍官方X帳號）

空巴的A330 MRTT多用途運輸加油機，是民航版A330-200商業客機的軍規衍生型，該機採雙渦扇發動機設計，可擔負空運、空中加油、醫療後送（MEDEVAC）並保有行政專機的改裝空間，除了法國、西班牙等歐陸國家，阿聯、南韓和新加坡也在使用國之列，是同系列機種中最先進的構型。

而據《航空周刊》（Aviation Week）報導，西國空軍的版本選用軟式加油管，能為現役的EF-18、颱風（Eurofighter Typhoon）戰機供油，但也保留機尾安裝硬式加油管的空間，為日後支援F-35A戰機的任務作準備。

西班牙在2021年收購3架A330-200型商業客機，並委由空巴改裝為軍用的MRTT構型，並在日前接收首架新機，配屬西國空軍第45聯隊。（西班牙空軍官方X帳號）

西國空軍14日發布新聞稿強調，A330 MRTT型機的服役，除該國自身的空中支援能力、擴大兵力投射範圍，也能深化北約組織、歐盟聯合行動的作業互通性，進而提升行動貢獻度。

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