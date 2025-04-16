貨真價實的「上將飛行員」 美太平洋空軍司令親駕F-22戰機出任務

美國太平洋空軍司令施奈德上將，日前在夏威夷的「珍珠港－希姆聯合基地」（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）操作F-22A戰機執行任務，引發討論。（駐日美軍官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕空軍作為高技術、高科技軍種，飛官自然是作戰兵力的核心，然而，過去駐守一線的尉級、校級軍官飛行員，隨著升官、行政業務增加，飛行機會只減不增，久而久之也導致飛行技術生疏；不過，美軍日前發布1架F-22戰機在印太地區的任務實照，而駕駛艙裡的飛行員，竟是現任的美國太平洋空軍司令，使得這系列的照片一時多「好幾顆星」。

綜合美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）資訊，這趟任務飛行發生在本（4）月8日的夏威夷的「珍珠港－希姆聯合基地」（Joint Base Pearl Harbor-Hickam），由美國現任太平洋空軍司令施奈德上將（General Kevin B. Schneider）領飛；照片描述則指出，美國空軍要求麾下飛行員定期接受複訓，使作戰能力維持在可擔負戰備的水準。

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美國空軍公開資訊指出，施奈德上將1988年畢業於美國空軍官校，曾駕駛F-16、F-15E戰鬥機、T-38C教練機，以及UH-1N「雙休伊」（Twin Huey）直升機和F-22A匿蹤戰機，總飛行時數達4千小時，其中包含530小時的「作戰飛時」（combat flight hours）。去（2024）年出任美國太平洋空軍司令前，他在美國國防部擔任空軍參謀長。

現任太平洋空軍司令施奈德上將（General Kevin B. Schneider）。（美軍DVIDS網站）由於美軍的F-22A戰機僅有單座機構型，由此可確認本次飛行是由施奈德上將親自執飛，接受戰技複訓。（美國太平洋空軍官方Facebook）

值得一提的是，由於美國空軍的F-22A戰機並無雙座型機，由此確認施奈德上將本次是親自領飛訓練任務，在夏威夷上空磨練他的飛行技術。

施奈德上將進行機外360度起飛前檢查。（美軍DVIDS網站）

F-22戰機為美軍現役的空優戰鬥機，2005年正式服役至2012年間，共有187架量產型機投入服役，也是美國唯一一款被國會立法禁止出口的戰機；儘管美軍月前才宣布接班該機的「次世代空優」（NGAD）機型F-47，但美軍也正為其進行航電、戰術資料鏈、戰術頭盔、IRST等次系統的升級，使在未來十年仍有高度的作戰能力和空戰優勢。

美國空軍F-22戰機作為全球首款五代機，近期已陸續展開次系統升級，包含航電、戰術頭盔，IRST系統等，使其在未來戰場不屈居下風。（美國太平洋空軍官方Facebook）

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