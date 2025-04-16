義大利喜獲FREMM巡防艦「謝爾加特號」 實為「第二代」

義國採購的歐洲多用途巡防艦（FREMM）第九艘艦艇「斯巴達科．謝爾加特號」（Spartaco Schergat）已正式服役。（取自芬坎蒂尼網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕義大利海軍新一代主力巡防艦再添生力軍，根據外媒《海軍新聞》（Naval News）15日報導，義大利採購歐洲多用途巡防艦（FREMM）的第九號艦「斯巴達科．謝爾加特號」（Spartaco Schergat）已正式服役，有趣的是，這艘軍艦是義大利再次擁有同級、同名艦，首艘「謝爾加特號」早在2020年即轉售埃及。

報導指出，「斯巴達科．謝爾加特號」是由義大利國防工業巨擘芬坎蒂尼（Fincantieri）造船集團與李奧納多（Leonardo）防務公司所組成的聯合企業負責打造，並於15日完成交艦程序，正式納入義大利海軍序列。FREMM巡防艦計畫為法、義共同開發，具備高度模組化與多任務能力，除了法國、義大利外，也獲埃及、摩洛哥青睞採購。義大利原規劃建造10艘FREMM艦，命名為「布爾伽米尼級」（Bergamini class），「斯巴達科．謝爾加特號」是第九號艦。

特別的是，義大利海軍此次新接裝的「斯巴達科．謝爾加特號」，其實是「第二代」。義國海軍2019年已擁有同名艦，當時卻將「斯巴達科．謝爾加特號」與「埃米利奧．畢安奇號」（Emilio Bianchi）賣給埃及，並更名為「加拉拉號」與「貝爾尼斯號」。

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即便將原艦轉售，義大利國防部仍迅速展開「補艦」計畫，再建造2艘新艦，並延續原有艦名，這次「斯巴達科．謝爾加特號」成軍後，「畢安奇號」也已於去年5月順利下水，目前正進行艤裝與測試，預計不久將正式服役。

新一代「斯巴達科．謝爾加特號」巡防艦排水量約6700噸，艦長144公尺、寬19.7公尺，極速達27節（約時速50公里），可搭載200名官兵。武備方面，裝設32座單元垂直發射系統（VLS），可發射防空飛彈；另有4具雙聯裝傾斜式發射器，可裝填反艦、反潛或電子反制飛彈，具備全方位海上作戰能力。

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