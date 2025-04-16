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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏軍為蘇梅慘案復仇 狂轟俄飛彈旅基地

2025/04/16 16:15

俄軍13日以飛彈襲擊烏克蘭蘇梅市造成慘重傷亡，引發烏軍後續的報復打擊行動。圖為蘇梅市遭襲擊後的現場，消防員正在滅火。（路透）俄軍13日以飛彈襲擊烏克蘭蘇梅市造成慘重傷亡，引發烏軍後續的報復打擊行動。圖為蘇梅市遭襲擊後的現場，消防員正在滅火。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊15日針對俄軍第448飛彈旅的部署地點發動打擊，藉此報復該單位日前參與對蘇梅市（Sumy）造成慘重傷亡的飛彈襲擊。烏克蘭軍方強調，任何攻擊烏克蘭和平城市與無辜平民的俄羅斯軍事單位、分隊及其所屬軍人都將被追查到底，並「必定受到懲罰」。

根據烏克蘭武裝部隊總參謀部報告，日前發生在蘇梅市的攻擊極為致命，罹難者中包含一名11歲與一名17歲的少年，傷者中則有15名兒童，甚至有一名今年才剛出生的女嬰。烏克蘭總統澤倫斯基對此「惡棍行徑」予以強烈譴責，並呼籲國際社會做出強硬反應。

英國天空新聞台（Sky News）報導，烏克蘭國防情報單位初步調查後，指認俄軍第112及第448飛彈旅參與了這次襲擊。情資顯示，俄軍可能使用了伊斯坎德-M（Iskander-M）戰術彈道飛彈，或是由北韓提供的KN-23飛彈。由於二者外型與技術參數相似，確切的飛彈型號仍有待殘骸檢驗確認。發射地點據信位於俄羅斯沃羅涅日州的利斯基（Liski）與庫斯克州的列任基（Lezhenki）。

為此，烏克蘭軍方證實，已對駐紮於庫斯克地區（Kursk region）的第448飛彈旅永久部署地執行了報復性打擊。總參謀部透過通訊軟體發布聲明指出，該基地「已遭打擊，並記錄到彈藥二次引爆（secondary detonation）」。

此次精準的反擊行動，由烏克蘭的無人機系統部隊、特種作戰部隊、國家安全局（SBU）及其他國防單位協力完成。目前，打擊的具體成效「仍在釐清中」，預期很快能透過衛星影像獲得更詳細的評估結果。

烏克蘭軍方嚴正強調，任何攻擊烏克蘭和平城市與無辜平民的俄羅斯軍事單位、分隊及其所屬軍人都將被追查到底，並「必定受到懲罰」。這次針對性的報復行動，清晰展現了基輔當局對於俄羅斯攻擊行為採取對等反制的堅定立場。

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