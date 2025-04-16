再交火！澤倫斯基批美挺俄 范斯強硬回擊：美國正支撐烏克蘭

烏克蘭克蘭總統澤倫斯（右）近日點名批評美國副總統范斯（左），指其受俄論述影響、為俄羅斯總統普廷辯護。（法新社合成照）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯15日嚴詞駁斥烏克蘭總統澤倫斯基的說法，稱其指控美國政府在俄烏戰爭中偏袒俄羅斯的言論「簡直荒謬」。這場最新的隔空交火，源自澤倫斯基日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目專訪，指其受俄論述影響、為俄羅斯總統普廷辯護。

據《每日郵報》報導，范斯在接受英國媒體UnHerd訪問時直接回應，認為澤倫斯基向美國政府提出這種指控很不恰當，他表示：「我認為澤倫斯基對（美國）政府說我們不知何故站在俄羅斯那邊，這有點荒謬，畢竟現在正是這個政府在支撐他的整個政府和戰爭努力。」范斯補充說，烏克蘭領導人這樣的說法「肯定沒有建設性」。

澤倫斯基在專訪中談及先前與川普、范斯的白宮衝突時，堅稱烏克蘭是戰爭的「受害者」，而俄羅斯總統普廷才是侵略者。他回憶當時試圖向美方解釋：「你不能尋求中間立場。有侵略者，也有受害者。俄羅斯人是侵略者，我們是受害者。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基認為美方的態度是一種「語氣的轉變，現實的轉變」，並表示不想接受這種被呈現的「扭曲現實」。他更指控范斯「以某種方式合理化」俄羅斯的入侵。

對此，范斯提出反駁，強調自己自2022年起便持續譴責俄羅斯。但他同時表示，也試圖從戰略角度認知，「若想結束衝突，就必須嘗試理解俄羅斯和烏克蘭雙方各自的戰略目標何在」。范斯解釋，這不代表在道德上支持俄羅斯或其全面入侵，而是必須理解其「戰略紅線」，如同也需理解烏克蘭想從衝突中獲得什麼一樣。

范斯的發言人先前也對媒體澄清，副總統一再表明，這場戰爭從一開始就不合理，是時任總統拜登軟弱和無能的產物。川普本人13日也呼應類似觀點，將戰爭歸咎於拜登與澤倫斯基，並聲稱若他仍在位，戰爭根本不會發生，甚至表示「人人都應為戰爭負責」。

美烏領導人之間的緊張關係再次浮上檯面。回顧2月28日在白宮的會面，氣氛異常火爆。據報導，川普與范斯當時一再指責，澤倫斯基對於美國持續提供的軍事援助不夠感激。澤倫斯基則試圖展示烏克蘭遭受破壞的照片，並強調已感謝美國人民。

據稱，當澤倫斯基提及美國有「美好的海洋」與衝突相隔時，進一步激怒了川普與范斯。川普更一度嚴詞對澤倫斯基說：「你在賭上第三次世界大戰。」並提醒澤倫斯基需要美國支持才能對抗普廷，直言「沒有我們，你根本沒有籌碼」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法