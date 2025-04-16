川普關稅戰對我國軍售交付有何影響？ 世界關稅高牆恐造成壓力

美中貿易戰再度升溫，一波波關稅攻勢雖以壓制中國為目的，卻也牽動全球軍工產業鏈，並對美國對外軍售、特別是對本以延宕多時的台灣的軍購交付，帶來實質壓力。（路透社、軍聞社資料照，本報合成）〔記者劉宇捷／綜合報導〕美中貿易戰升溫，美國總統川普於近期陸續宣布，針對中國進口商品大幅加徵關稅，目前稅率已上調至245%，並將多國的進口門檻提高，試圖重塑美國製造業與關鍵供應鏈版圖。這波關稅攻勢雖以壓制中國為目的，卻也牽動全球軍工產業鏈，並對美國對外軍售，特別是對本以延宕多時的台灣的軍購交付，帶來實質壓力。

綜合國內、外媒體近日報導，川普政府已啟動針對「所有關鍵礦物」的國安調查，重點直指中國供應的稀土、鈷、鎳等軍工核心資源，這些金屬被廣泛運用在飛彈的導引系統、戰機雷達與電子系統中，若美方進一步對中國進口課重關稅，勢必推升整體原物料成本，壓縮軍備產能空間，特別是對台軍售項目已出現延宕的骨牌效應。

在這波關稅政策下，軍工體系成為最直接受到衝擊的產業之一，尤以飛彈、戰機與雷達等系統最為敏感，因為這些稀有金屬與特殊合金需高度仰賴進口，這些關鍵原物料可能讓原已緊繃的軍售產能面臨更大壓力，尤其以台灣來說，對大量堆積的軍售項目更是雪上加霜。

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以F-16C/D Block 70戰機、M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統與飛彈等裝備為例，過去受制於美國本土生產能量與工期安排，加上原料短缺與產線飽和，多次面臨交貨延遲的情形。如今，關稅調升勢必增高成本，也壓縮了製造商的利潤空間，亦傳出部分製造商正重新調整生產排程，恐使對台軍售的交付時間再度拉長。

事實上，美國軍工供應鏈問題與產能瓶頸已非新鮮事，就連本國軍備生產也備受困擾；美方曾對此表示，對台延遲交貨的關鍵並非政策立場，而是源自實質製造能量與工廠排程限制，如今關稅再添變數，至少在短時間的轉變上，會為交付時程增添不確定性。

總而言之，川普這波以國安名義發動的關稅新戰線，雖名為重振本土工業，但在短期內卻可能對美國對外軍售產生反向效應，面對區域軍備競賽與台灣的迫切防衛需求，如何平衡內外政策之間的張力，考驗美方的戰略執行力與產業調配能力。

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