限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中國40機艦出動擾台 14架次軍機越線挑釁
中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國灰帶襲擾加劇，國防部今（17）日公布中共解放軍昨（16）日清晨6時至今晨6時共偵獲中國軍機34架次，其中14架次逾越中線進入台灣北部、中部及西南空域。另偵獲軍艦6艘次、公務船2艘次，持續在台海周邊活動。
根據國防部公布示意圖，解放軍昨日出動主、輔戰機、直升機、無人機等機型，分別於上午8時30分至晚間8時55分之間，派遣34架次軍機在台灣西南空域周邊活動，其中包含14架次越過台海中線，侵擾我北、中、西南部防空識別區（ADIZ），其中有一架直升機昨下午3時許至5時許，在我東北部外海盤旋。
請繼續往下閱讀...
另外，國防部也偵獲中國軍艦6艘次、公務船2艘次，持續在台海周邊活動。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。