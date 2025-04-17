中國40機艦出動擾台 14架次軍機越線挑釁

中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國灰帶襲擾加劇，國防部今（17）日公布中共解放軍昨（16）日清晨6時至今晨6時共偵獲中國軍機34架次，其中14架次逾越中線進入台灣北部、中部及西南空域。另偵獲軍艦6艘次、公務船2艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部公布示意圖，解放軍昨日出動主、輔戰機、直升機、無人機等機型，分別於上午8時30分至晚間8時55分之間，派遣34架次軍機在台灣西南空域周邊活動，其中包含14架次越過台海中線，侵擾我北、中、西南部防空識別區（ADIZ），其中有一架直升機昨下午3時許至5時許，在我東北部外海盤旋。

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另外，國防部也偵獲中國軍艦6艘次、公務船2艘次，持續在台海周邊活動。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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