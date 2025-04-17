德、義聯手加入菲國潛艦採購案戰局 擬推新型U212柴電潛艦

義大利現正研改中的「U212近未來級」（U212 NFS）新一代柴電潛艦示意圖。（歐洲OCCAR組織官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕因南海局勢升溫，菲律賓近年以代號「地平線」（Horizon）計畫的逐步現代化建軍，終輪的第三階段（Horizon III）規劃中，該國軍方更證實將籌購成軍以來首批柴電潛艦，強化制海能量。而繼南韓、法國和西班牙相繼表態競標意願後，義國造船廠當地時間昨（16）日也宣布聯手德國同業加入戰局，為菲國提供最先進的水下作戰儎台。

義大利造船集團芬坎蒂尼（Fincantieri）表示，有鑑於菲國第三階段「地平線」計畫規劃籌購柴電潛艦，該集團確定將聯手德國知名同業「蒂森克虜伯海洋系統」（tkMS），加入菲國潛艦採購案的競標。這兩大船廠組合，也是繼南韓韓華海洋（Hanwha Ocean）、西班牙納凡提亞（Navantia），法國海軍集團（Naval Group）後，第四組表態競標的隊伍。

請繼續往下閱讀...

義大利海軍現役的212A型「托達羅級」（Todaro-class）柴電潛艦。（義大利海軍官方Facebook）

該集團新聞稿指出，芬坎蒂尼和蒂森克虜伯過去曾共研U212A級潛艦，而對菲國軍購的提案，則是研發中的U212 NFS型潛艦，是前者的衍生改良版本；根據公開資訊，這艘新一代U212級潛艦的標準排水量約1600噸、艦員編制29人，戰系方面由李奧納多（Leonardo）承造，採用絕氣推進系統（AIP）並搭配鋰電池，預計搭載長程巡弋飛彈、國造「黑鯊」重型魚雷等，並可適應熱帶水域航行。

另據「Naval News」今（2025）年2月報導，南韓韓華海洋提案為自製的「島山安昌浩級」（KSS-III）、或是「張保皋級」（KSS-I）潛艦二擇一；法國海軍集團則端出「鮋魚級」（Scorpène-class）潛艦方案；西班牙也相應規劃為菲國提供「S-80級」潛艦。值得一提的是，韓、西兩國的潛艦排水量逾3000噸，相較之下，法、義潛艦噸位不到2000噸，形成四強、兩派的對決。

圖為西班牙海軍現役S-80級潛艦「佩羅號」（S-81）。（西班牙國防部官方Facebook）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法