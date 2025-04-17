美空軍實驗行動氫能發電機 只靠H2O實現敏捷部署

HyTEC僅約2個移動廁所大小，並能透過空投、聯合輕型戰術車輛 （JLTV） 運輸。（圖片取自NovaSpark Energy）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍為因應未來可能在距本土遙遠地區發生軍事衝突，並為「敏捷作戰部署」（ACE）戰略做準備，特別是針對印太地區的分散作戰環境，美國空軍近期正在測試一項HyTEC的創新的氫能源技術，以提升部隊在資源有限、環境惡劣地區的作戰與後勤自給能力。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，夏威夷希卡姆空軍基地正在實驗的HyTEC技術，利用風能與太陽能電解大氣中的水來製造氫氣，壓縮後的氫氣可透過氫燃料電池轉化為電能，多餘的水可提供飲用。而該項技術的創新公司NovaSpark Energy的執行長哈洛（Rick Harlow）表示，軍方注重的是該技術的應用外觀。因此該公司將其設計為行動發電裝置，僅約2個移動廁所大小，並能透過空投、聯合輕型戰術車輛 （JLTV） 運輸，安裝時間不到30分鐘。陸戰隊提出每天至少需機動5次以上，以免成為打擊目標。

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哈洛表示，透過提供幾乎憑空而來的動力源，HyTEC可以幫助消除對廣闊的跨洋太平洋戰區燃料補給的漫長後勤拖延的依賴，未來可以為美軍無人機和陸軍車輛提供燃料。

而空軍官員表示，HyTEC對空中運輸也很有用除了空運空間總是有限之外，空運的最大消耗就是燃料和水，而HyTEC可以同時提供這兩者，該裝置每24小時可產生約4.5磅（約兩公斤）壓縮氫氣。

報導指出，HyTEC還配備了一系列公事包大小的氫燃料電池，可輸出4千瓦的電力，為衛星終端或其他通訊和IT設備供電。

哈洛補充，該項技術可以不用讓飛機運載航空燃油，每加侖的成本可能高達400至500美元，而使用氫氣還能比使用電池、航空燃油飛行更久。目前公司已獲得國防創新（DIU）的贊助合約。

圖為HyTEC運輸中狀態。（圖片取自NovaSpark Energy）

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