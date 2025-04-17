KF-21戰機試量產 南韓邀請阿聯加入計畫

韓國空軍與阿聯空軍近日簽署諒解備忘錄，建立定期雙邊會談機制，象徵兩國國防合作邁入新階段。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓國產的新一代匿蹤戰機KF-21已逐漸步入正軌，於2024年啟動首批試量產，計畫2026年可開始量產交機。據韓國空軍稱，韓國和阿聯正透過採購「天弓-2」防空系統和擴大合作KF-21戰機的新協議來加強雙邊軍事關係。

軍聞網站「Defence Blog」報導，韓國空軍參謀長李英秀近日在空軍總部，與阿聯空軍與防空部隊司令沙姆西會晤，並簽署合作備忘錄。依據協議，雙方將每6個月舉行一次會議，專注於加強空軍領域的合作與交流。

請繼續往下閱讀...

報導指出，李英秀重申支持阿聯正在進行的中程地對空飛彈系統的整合，阿聯於2022年購買「天弓-2」防空系統，該系統可攔截40公里遠的飛機和飛彈。同時，雙方並簽署關於韓國下一代KF-21戰機全面合作的意向書。

報導指出，韓國空軍透露，該協議將允許阿聯人員參與KF-21的空中演習，並允許他們觀察管理該平台的作戰部隊。屆時，阿聯空軍作戰中心指揮官阿爾努艾米准將也將搭乘KF-21原型機進行測試飛行。

沙姆西預計將與韓國國防採購項目管理局（DAPA）局長石鍾建，以及韓國航空宇宙產業（KAI）執行長姜求榮會晤，進一步商討擴大雙邊防務產業合作的可能性。

韓國空軍同時宣布，將參加預定於2025年5月5日至8日在阿聯宰夫拉空軍基地舉行的「沙漠旗幟2025」聯合軍演。該演習為中東地區代表性軍事演訓之一，今年共有13國參與，包括韓國、阿聯、美國、英國、德國、法國、澳洲、沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、卡達、土耳其與印度。韓國自2023年起已連續參與該演習。

在今年的演習中，韓國將派出約30名空軍人員與一架C-130H運輸機，執行低空滲透、空投與戰術著陸等課目。駐紮阿聯的韓國「Akh部隊」也將參與高空跳傘等聯合訓練，展現雙方日益緊密的軍事互信與戰略協作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法