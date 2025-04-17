川普擬砍進度落後15％以上的超支項目 星座級、F-35升級恐遭殃

「星座級」巡防艦首艦「星座號」。（圖片取自Fincantieri集團）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普9日簽署一份行政命令，要求簡化對外軍售流程，以提高交付效率；也指示在60天內擬定一份傳統武器移轉的優先夥伴名單，並改善對外防務銷售系統，與軍售批准程序。不過，在這份文件中出現一項細小規定，指出如果現有國防計劃比原定落後15%以上、超支預算15%以上或未能交付，則將面臨風險並可能被取消，這代表星座級軍艦、F-35戰機軟體升級都可能遭殃。

軍聞網站「Naval technology」報導，美國國防部長赫格塞斯已將這份「潛在取消清單」交給管理和預算辦公室審議。在這個標準下，第一個聯想到的就是星座級護衛艦，這項造船工程已經落後計畫三年，超過了川普設定的15%的進度門檻。該計畫於2020年4月啟動，海軍最初的目標是在2026年接收第一艘船隻。

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報導指出，海軍最初的目標是每艘艦艇花費10億美元，但這項估算已膨脹至每艘艦艇14億美元；最初的目標是採購20艘艦艇，其中6艘已在採購中，第7艘將在海軍2025財年預算申請中提出採購，7艘船均由FMM公司負責建造。

另外一項可能被取消的計畫，則是改進F-35戰鬥機所需的軟體升級，這款戰機配有高度複雜的感測器軟體，其中最重要的是，該飛機必須按照Block 4現代化計劃進行升級。原本Block 4預定在2026年完成，預計耗資106億美元，但聯邦政府問責署發現，Block 4成本已升至165 億美元，並要延後至2029年才能完成。

目前，F-35的製造商洛克希德·馬丁公司最近取得些微進展，完成Block 4軟體更新前的90%的先決條件技術更新。

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