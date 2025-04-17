「獅鷲」風潮夯南美 傳祕魯有意購12架JAS-39E/F成為新客戶

瑞典政府已向國會申請授權，向秘魯出售至多12架的JAS-39E/F「獅鷲」戰機，成為第3個欲意採購該機的南美國家；圖為巴西的JAS-39E戰機。（圖片擷取自SAAB）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在泰國及哥倫比亞相繼宣布，規劃選中瑞典紳寶（SAAB）最新的JAS-39E/F「獅鷲」戰機後，瑞典政府也正在向國會申請新一波的輸出許可，要求授權與南美國家秘魯簽署政府間協議，以準備該國可能的12架「獅鷲」購機案；這也是獅鷲銷量低迷已久後，第3個宣布有意採購該機的南美國家，僅次巴西與哥倫比亞。

據軍聞網站《Defense Express》報導，瑞典政府已向國會申請授權，向秘魯出售至多12架的JAS-39E/F「獅鷲」戰機；儘管雙方尚未簽署購機文件，但一旦獲得瑞典國會批准，就可以更正式的開始進行採購流程。秘魯軍方有意以相對廉價的價格，取代老舊的俄系Mig-29及部分幻象2000戰機。

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這項可能的採購決定與秘魯國防部於去年9月宣布，欲採購新型戰機有關，而當時列入候選名單的機型包括美國洛克希德·馬丁的F-16C/D Block 70、法國達梭的「飆風」F4，以及瑞典紳寶的JAS-39「獅鷲」E/F。

不過，秘魯當時提出了相當嚴苛的條件，不僅在價格與交付時間上要求嚴格，數量也從12架提升為24架。祕魯希望僅以35億美元的購機預算，在2026年上半以前拿到首架戰機，如此要採購昂貴的F-16及飆風幾乎不可能。

就目前瑞典僅申請的12架數量來看，有可能祕魯降低了架數期望，或是雙方已達成可行的交機協議。此外，瑞典這次似乎傾向以套餐形式，向秘魯出售戰機及防空系統，因為申請文件中，除了提及「獅鷲」外，還包含未具名數量的防空系統；這很可能是指該公司的RBS 70人攜式防空飛彈（MANPADS）以及Giraffe雷達系統。

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