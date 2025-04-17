揭開神秘高塔！ 空軍「塔台」上的職人原來是這樣運作的

在空軍的塔台任務中，至少會由4個人組成工作小組，各司其職，不僅要快速懂空軍的「特殊」用詞外，在緊急狀況發生時，是執行決策與相關人員聯繫的關鍵。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕塔台一座機場的眼睛，也是進出機場的燈塔，在這座看似神秘的高塔上，每天有無數的無線電通訊來來回回，確保一切交通安全。而在空軍的塔台任務中，至少由4個席位組成工作小組，各司其職，不僅要快速懂空軍的「特殊」用詞外，在緊急狀況發生時，是執行決策與相關人員聯繫的關鍵，此外，還需通過層層的考核，才能成為一名合格且全方位的航管人員。

空軍塔台與民航雷同，負責分工管理地面開車、滑行交通，以及跑道上的起飛、降落交通，並透過居高臨下的視野監控機場的所有動態。一般來說，空軍航空管制員工作場域，區分「塔臺」及「地面管制進場臺（GCA）」，前者至少由4個席位組成，分別為「督導席」、「機場席」、「資料席」及「地面席」，他們不只執掌不同，也是層層的進階關係；後者人力負責協助飛機精準降落。

請繼續往下閱讀...

塔台一座機場的眼睛，也是進出機場的燈塔，在這座看似神秘的高塔上，每天有無數的無線電通訊來來回回，確保一切交通安全。（青年日報提供）

據軍媒《青年日報》專訪，想要登上「塔台」，軍、士官需先於空軍通信航管資訊技術暨訓練中心實施訓練，返回單位分別再歷經分別6個及3個月的在職訓練，期間需熟讀「空軍航行管制人員訓練手冊」、「飛航規則」，以及多達數百頁的「飛航管理程序（ATMP）」等法規、準則，並熟記「空軍特殊」的管制術語、裝備操作及緊急狀況處置等，然後通過學、術科考核，方能取得登上塔臺的資格。

而即便有資格，真正的考驗才正要開始。初登人員必須先由「地面席」開始做起，負責管制機場地面航空器與人、車隔離安排，滿3個月以上，管制作業熟悉且可獨立作業後，方能進階訓練「機場席」。在歷經6個月駐地訓練，熟驗航空器起飛、落地順序及機場管制範圍內空中航機隔離安排，並能冷靜應處各項突發狀況，最終通過考核後，才得以納入「機場席」輪值。

空軍塔台與民航雷同，負責分工管理地面開車、滑行交通，以及跑道上的起飛、降落交通，並透過居高臨下的視野監控機場的所有動態。圖為360的飛航管制台模擬器。（青年日報提供）

而「資料席」負責幕後資訊傳遞與管理，「督導席」則為資深塔台軍官或教官擔任，負責塔台的整體管理運作。以日前台東AJT失事為例，當天輪值「機場席」人員，立即聯絡在空機迅速馳援、標記失事座標，同時「資料席」進行狀況回報，使上級得以迅速下達決斷，「地面席」則同步回報基地高勤官，通知救護隊及地面航空器整備、待命搜救，「督導席」則掌握全盤動態。

上述緊急狀況處置流程繁瑣且嚴謹，卻僅是單一狀況發生的處置實況。面對瞬息萬變的空中動態，航管人員編組常須面臨複合式的突發狀況，因此必須保持冷靜，迅速發揮危機決策、多工處理能力，將風險降至最低；此外，空軍的SFO進場（無動力降落）、Initial five（五邊進場）等有別於民航的特殊用語，也考驗人員對飛行專業的熟悉度。



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法