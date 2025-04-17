國安警訊！美軍無人機「中國心」 矽谷供應鏈陷依賴困境

美國無人機產業深陷「中國製」零件困境，圖中大疆（DJI）的產品正是此問題核心，其市場主導地位讓五角大廈的「去中化」目標更顯艱鉅。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據富比士雜誌（Forbes）16日報導，五角大廈急需數千架無人機備戰，但矽谷新創卻面臨尷尬現實：即使美中關係緊張，美國無人機產業仍嚴重依賴中國製零件，引發國家安全疑慮。

這已是矽谷公開的秘密。馬赫工業（Mach Industries）執行長桑頓（Ethan Thornton）在新機影片遭質疑使用中國引擎後，雖一度否認，最終仍間接承認測試時會使用中國零件，凸顯產業困境。他強調最終產品不含中國貨，但此番交鋒已揭示問題。國防科技獨家獸Anduril及執行長拉奇（Palmer Luckey）拒絕評論。

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烏俄戰爭、台海緊張及中國大疆（DJI）主導市場，使美軍急需本土或盟友供應的平價量產無人機。然而，中國掌握全球近九成商用無人機市場與多數關鍵硬體生產。前國安會官員史坦曼（Josh Steinman）警告，美國生產幾乎完全依賴主要對手。此依賴根深柢固，連副總統范斯（J.D. Vance）近期視察基地時，都被拍到配戴中國製影像眼鏡。

此依賴已敲響國安警鐘。五角大廈國防創新小組（DIU）負責人艾梅尼克（Trent Emeneker）坦言，中國能癱瘓全球無人機產業一年，威脅整個西方。包括美國最大小型無人機製造商之一、已募資超過8.5億美元（約278.6億新台幣）的斯凱迪奧（Skydio），在遭北京制裁斷供後，便倉促尋求替代供應鏈。

儘管五角大廈依《國防授權法案》禁用部分中國零件，但其審核機制「藍色名單」（Blue List）卻遭批效率不彰。今年逾300家申請，僅23家入列。布林克公司（BRINC）策略長科特（Andrew Cote）便感嘆：「被中國制裁比進藍色名單容易。」該公司訪台後遭制裁，也未能入選。奧卡公司（Orqa）亦因零件疑慮遭停用。

川普政府關稅政策意在鼓勵本土製造，但建構完整供應鏈曠日廢時且需鉅額投資，中國的反制措施更推高成本。著名創投「a16z」 警告，立即全面切斷外國零件供應將是「災難」，呼籲逐步限制，顯見政策兩難。

面對挑戰，多數專家與業者認為，建立「非中」供應鏈的關鍵，在於將市佔龍頭大疆逐出美國。國家無人機協會主席埃塞爾巴格（Nathan Ecelbarger）直指：「不禁大疆，美國產業基礎難立。」但大疆憑藉強大遊說，屢屢化解禁令，持續在美銷售，使「去中化」目標更顯艱鉅。

美國副總統范斯（J.D. Vance）視察陸戰隊基地時配戴中國製影像眼鏡（圖），反映美軍難以擺脫對中國零件依賴的現實。（法新社）

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