IVAS變天！Anduril接手微軟220億美元陸軍AR頭盔合約 聚焦軟體

圖為2023年由美國陸軍第10山地師官兵進行測試的「整合視覺擴增系統」（IVAS）戰術套件。（美軍DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍於4月10日簽署合約轉讓（contract novation）文件，將微軟（Microsoft）價值220億美元（約新台幣7152億元）、10年期的「整合視覺擴增系統」（IVAS）生產合約條款，正式移交國防新創公司Anduril，未來將專注於既有頭戴裝置的軟體功能。

據《Breaking Defense》，Anduril工程資深副總裁湯姆基恩（Tom Keane）指出，微軟已完成所有現行訂單，包含今年2月交付的400套1.2版頭戴顯示器（HUD）。他強調：「此合約下，Anduril不需交付新硬體，但將持續提供並優化現有裝置的軟體功能。」基恩並透露，軟體從開發到部署的時間已從過去約180天大幅縮短至18小時。

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創辦人拉奇（Palmer Luckey）先前表示，移交涵蓋員工、硬體、智財權及設施等。微軟已確認此事，陸軍則未立即回應。不過，陸軍採購官羅伯特柯林斯中將（Lt. Gen. Robert Collins）強調，軍方目前「尚未」計畫大量採購1.2版，重心仍在原型開發與持續迭代，「確保需求到位」。

IVAS計畫以微軟商用HoloLens 2為基礎，2021年簽訂生產合約後，卻因士兵反映配戴不適、暈眩及系統可靠性問題而遭遇瓶頸。陸軍遂將計畫拆分為1.0、1.1與1.2三階段，其中1.2版將原70度頭盔式視角，改為士兵可向上翻起的60度平面鉸接設計。

微軟於2024年9月宣布與安督力利合作，整合其Lattice平台與新感測器；今年2月便啟動合約移交。陸軍迄今未公布1.2版最新測試結果，但已規劃名為「士兵攜行任務指揮」（Soldier Borne Mission Command）的新競標案，安督力利是潛在參與者之一。

拉奇先前亦透露，Anduril正同步研發代號「鷹眼」（Eagle Eye）的新軍用擴增實境系統，目標是結合完整頭盔與視覺模組，透過Lattice平台實現多系統連結，賦予士兵「超人般」的態勢感知能力。

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