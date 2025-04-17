英軍航艦打擊群下周啟航 近4萬噸的潮汐級補給艦將扛後勤重擔

英國皇家海軍的「潮泉號」（A136）油彈補給艦，本月22日將隨威爾斯親王號航艦打擊群，展開遠洋部署任務，並擔負任務初期的主要後勤支援工作。（英國皇家海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍（Royal Navy）下周一（22日）將睽違4年出動航艦打擊群，展開遠洋部署，而本次領頭的「威爾斯親王號」航艦（R09），旗下隨行陣容也逐漸曝光；繼24架F-35B戰機、9架T-150無人機後，噸位僅次航艦的「潮汐級」新銳油彈補給艦，也將在任務初期扛起後勤重擔。

這艘名為「潮泉號」（RFA Tidespring, A136）的油彈補給艦，是為支援航艦打擊群所設計的「潮汐級」（Tide-class）四艦之首。該艦去（2024）年初就曾與「威爾斯親王號」航艦搭檔，參與「堅定捍衛者」演習（Steadfast Defender24），今（2025）年則在伯肯黑德（Birkenhead）接受檢修、生物除汙，為即將到來的遠洋部署作準備。

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去（2024）年初和「威爾斯親王號」航艦搭檔參與「堅定捍衛者」演習（Ex Steadfast Defender24）的「潮泉號」油彈補給艦。（英國皇家海軍官網）

皇家海軍新聞稿指出，「潮泉號」排水量高達3萬9千噸、僅次於航艦本身，並可在機庫停放一架AW101「梅林」（Merlin）或是AW159「野貓」（Wildcat）直升機；單艦滿載可攜帶1千9百萬公升燃料供打擊群補給，還有逾百萬公升淡水作人道救援、艦隊補水；任務期間人員編制超過百員，任務含括補給、食勤以及基礎醫療等後勤工作。

英國皇家海軍唯一具備海上大型醫療設施的運輸支援艦「阿格斯號」（A135）。（英國皇家海軍官網）

英國皇家海軍進一步補充，隸屬挪威海軍的「莫德號」綜合補給艦（HNoMS Maud），以及英軍唯一搭載海上醫療設施的運輸支援艦「阿格斯號」（A135），將會在打擊群任務後期接替主要後勤、大型醫療工作，協助後續航程順利進行。

經過多月整備，英國的威爾斯親王號打擊群下周一4月22日將啟航展開八個月的遠洋部署。（英國國防設備支援局官方X帳號）

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