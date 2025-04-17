兩軍F-35合擊！韓美啟動「自由旗幟」空中聯合演習

南韓空軍17日宣布，與美國空軍自即日起實施大規模空中聯合演習「自由旗幟」，預計持續至下月2日。圖為2架南韓空軍F-35A。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓空軍17日宣布，與美國空軍自即日起實施大規模空中聯合演習「自由旗幟」（Freedom Flag），預計持續至下月2日。

據《韓聯社》報導，去年起南韓、美國將上半年的「聯合編隊綜合演習」（KFT）和下半年的「警戒防禦」（Vigilant Defence）演習進行整合，更名為「自由旗幟」，一年實施2次。

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包括南韓空軍F-35A、F-15K、KF-16、KC-330、C-130、CN-235、E-737，及美軍F-16、EA-18G、E-3G、KC-135、MQ-9、海軍陸戰隊F-35B等，共90餘架戰機、逾1100名作戰和支援人員參加了本次演習。

兩軍預計執行空中封鎖、制空防禦、戰鬥搜救、近距離空中支援等主要任務，並演練戰時作戰流程，檢驗持續作戰的能力。

此外，南韓F-35A和美軍F-35B二款第五代隱形戰機，將首次扮演藍軍角色，藉此增強飛行員的實戰能力。過程中，設想敵機將發動電子攻擊，展開機動飛行，同時躲避雷達探測，營造各種實戰威脅場景。

此外，美軍的MQ-1、MQ-9等無人機也將參與演習，實施有/無人空中力量協同作戰訓練。

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