空勤總隊外購走軍售 「精算」價差可達2、3倍！

空勤總隊擁有自己的維修隊，這樣才能時刻保有維修能量，也能制衡廠商價格，同時累積修護經驗。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／台中報導〕內政部空勤總隊今年度預算案規劃21億7169萬5千元，卻要負責隊上22架直升機和1架定翼機的後勤維保和運作，而旋翼機維護成本又較定翼機高，因此官員透露，機隊和零附件的購置，有時會循軍購途徑，價差曾經可達2、3倍，反過來替政府預算省很多錢。

空勤總隊機務補給科科長陳秉義表示，當然商購和軍購是各有好處，但空勤總隊可以透過軍售案拿到比較便宜的航材，總隊再透過管控重要組件，供料給廠商委託維修，這除了可以降低價格，也能管控品質，不用由廠商代購組件。

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至於軍購、商購的價差，陳秉義說，價差曾經可達2、3倍。當然，軍、商售能購買的品項也不一定相同，所以採購會做權衡。其次，有些軍購下訂很快，三個月就能來台，有的等了兩年也還沒到貨。另外，軍購航材看似比較便宜，但也有一些隱性成本，包括3%行政手續費等，而商購看似較貴，但一般也包含保固和售後服務。所以每次採購都要互相評估，以黑鷹直升機為例，已經來台服役十年，期間各式品項比較已有累積經驗，替國家省了不少錢。

陳秉義說，這也是為何空勤總隊仍要擁有自己的維修隊，這樣才能時刻保有維修能量，也能制衡廠商價格，同時累積修護經驗。

有趣的是，陳秉義說，軍購航材有時也會拿到美國庫存品，這就看美國如何調度物資，大概軍售裡有8成是新的，若是庫存品，也還都有9成新，但基本都有認證，可以依靠證書送保固，甚至索賠（售後服務）也可以。

至於如何備料，陳秉義說，會計算品項的平均故障時隔，尋求一個品項中各料件使用多久後故障的平均，以此為準去購料、備料。

陳秉義補充強調，在各種採購、修護都已形成機制下，雖然總隊的標準妥善率是65%，但近年都能維持在77%。

官員透露，機隊和零附件的購置，有時會循軍購途徑，價差曾經可達2、3倍，反過來替政府預算省很多錢。（記者吳哲宇攝）

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