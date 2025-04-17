硬撼俄軍電子戰！烏克蘭地面UGV戰力大爆發 測試表現超預期

烏克蘭軍方近期測試多款地面無人作戰載具（UGV），圖為其中一款履帶式無人載具，具備遠端操控與即時影像傳輸功能，可在強烈電子干擾環境下執行運補與偵察任務，成為抗衡俄軍電子戰的重要利器。（圖取自烏克蘭國防部情報總局專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防科技機構BRAVE1近日完成該國迄今最大規模的無人地面載具（UGV）實地測試，成功展現其發展本土自主作戰技術的決心。據官方資料，逾70款來自50家烏克蘭製造商的地面機器人平台，在嚴苛條件下，沿10公里陌生路線行駛，並成功克服了變動頻率的電子作戰干擾。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此次測試驗證了多數載具在高強度對抗下，仍能長距離運輸重型有效載荷的關鍵能力，測試結果獲評「超乎預期」。相較於酬載與續航力受限的空中無人機，地面平台能運輸更重的彈藥、補給品，甚至炸藥，為戰場提供更多元的應用潛力，包括執行偵察、掃雷、精準打擊及後勤支援等任務。

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值得注意的是，部分參與測試的先進系統早已投入前線實戰，部署於第3、第5及第92獨立突擊旅等精銳單位，以及烏克蘭國家安全局（SBU）（SBU）與國防部情報總局（GUR）轄下特種部隊，展現研發與實戰的緊密結合。

在烏克蘭國防與安全部隊的協調支援下，這次測試不僅評估系統性能，更旨在為未來機器人執行後勤補給與傷患後送任務，建立標準化作業流程。面對俄軍持續運用無人機及電戰系統，烏克蘭正藉此加速開發國產地面機器人，企圖在高對抗、高干擾環境下，建立不對稱作戰優勢。

BRAVE1表示，下階段將持續精煉作戰概念，為未來UGV尋求火力、機動性與生存力的最佳平衡。基輔當局視此次測試為發展現代化自主作戰能力的關鍵里程碑。烏克蘭戰場已成無人系統的嚴酷試驗場，而這次成果正釋放明確訊號：其國產地面機器人部隊已準備在未來戰局中扮演更重要角色。

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