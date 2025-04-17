全球監控美軍？中國「瞭望一號」海上航太追蹤測量船服役

「瞭望一號」為中國海軍最新太空追蹤船，配備大型雷達，可監測衛星與飛彈，圖為其海上航行實景。（圖：ShanghaiPanda X帳號）





〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍近日部署新一代海上航太追蹤測量船「瞭望一號」（Liaowang-1）。這艘船搭載大型雷達罩與高增益天線，根據中國社群媒體流傳的照片顯示，其外觀以功能為設計核心，接替1977年服役的遠望級（Yuan Wang-class）測量船，象徵中國海軍在太空監視與支援能力上的進展。

根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，「瞭望一號」配備巨型雷達碟盤，可在國際水域追蹤衛星、火箭與飛彈試驗。其主要任務是收集太空載具與衛星的遙測數據，並作為海上移動指揮中心，支援太空行動監測。相較於陸基測控站，這艘船能靈活部署於全球各大洋，涵蓋地面站難以企及的區域，提供發射路徑與軌道監測的機動性。

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該船排水量超過3萬噸，比遠望七號（約2.1萬噸）增加近五成，船長224公尺、寬32公尺，具備更強的續航力與作業能力。其大型天線陣列顯示，它能執行複雜的太空與國防任務。

這類追蹤測量船能填補陸基雷達盲區，實現全球太空覆蓋，讓中國得以掌握太空任務動態。隨著北斗導航系統與軍事衛星網絡的擴張，「瞭望一號」提供持續支援，並具備監測洲際彈道飛彈（ICBM）試驗的能力。其部署顯示中國軍事與太空監視範圍已延伸至國境以外。

海事專家指出，「瞭望一號」外觀樸實，設計注重訊號處理與海上耐用性，而非外形流線。這反映中國海軍艦艇強調實用性與戰略功能。

報導中指出，「瞭望一號」的登場顯示中國意欲成為不僅在海面與水下，更在太空領域具影響力的海權強國。這艘船不僅強化中國海軍的太空控制能力，也標誌其在海洋與太空整合戰略上的新步伐。

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