改善103歲榮民人瑞獨居殘破環境 嚴德發主委恭賀新居落成

為改善南投縣仁愛鄉獨居榮民人瑞丶103歲張天佑嚴重殘破的居住環境，退輔會運用安心御老平台，整合6家轉投資公司與福壽山農場、南投榮服處攜手協助整建改善，歷時一個月煥然一新，嚴德發主任委員於4月17日前往關懷慰問張伯伯恭賀新居落成。（圖：退輔會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為改善南投縣仁愛鄉獨居榮民人瑞丶103歲張天佑嚴重殘破的居住環境，退輔會運用安心御老平台，整合6家轉投資公司與福壽山農場、南投榮服處攜手協助整建改善，歷時一個月煥然一新，嚴德發主任委員於4月17日率傅正誠副主任委員、事業處楊長政處長、服照處曹東發處長等，一行前往關懷慰問張伯伯恭賀新居落成。

退輔會今天指出，張天佑軍職退伍後於福壽山農場服務至退休，今年高齡103歲身體健康硬朗，退輔會曾經協助安置入住榮民之家，但張伯伯喜歡山居生活，仍回歸仁愛鄉華崗利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，但因無水無電又日趨老舊、嚴重殘破漏水；於是在嚴主委響應下，輔導會轉投資泛亞工程、欣欣天然氣、欣桃天然氣、欣中天然氣、欣林天然氣及欣欣水泥等6家公司集資50萬元整建修繕。

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嚴德發主委特於新居落成後前往探視關懷，泛亞姜振中董事長、欣天黃昆宗總經理、欣桃房茂宏董事長、欣中陳曉明總經理、欣林陳國華董事長及欣欣水泥郭先琛董事長併同出席及致贈營養品，改善後居所整潔明亮簡單溫馨，讓張伯伯倍感溫暖與感動，也笑稱謝謝大家讓他回歸現代生活。

嚴德發主委表示，感念榮民前輩為國家付出與貢獻，關懷及提供完善服務照顧是輔導會核心工作任務，本次感謝轉投資公司熱心協助；面對超高齡社會，輔導會創新研發「安心御老平台」，整合在地、公私部門及社福資源，結合現有訪視服務對獨居等重點照顧對象，達到「一點生變、多點應援」目標，提供多元即時服務，「安心御老平台」更榮獲2024年總統盃黑客松競賽卓越獎；未來輔導會將秉持創新務實之服務不間斷精神，持續提供榮民榮眷最優質之照護。

嚴德發主委表示，輔導會創新研發「安心御老平台」，整合在地、公私部門及社福資源，結合現有訪視服務對獨居等重點照顧對象，達到「一點生變、多點應援」目標，提供多元即時服務，「安心御老平台」更榮獲2024年總統盃黑客松競賽卓越獎。（圖：退輔會提供）

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