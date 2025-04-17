英F-35閃電部隊備戰全球部署 邁向全面作戰能力

F-35B「閃電II式」是一款強大的多功能戰機，能同時執行對地打擊、電子作戰及情報蒐集任務。（取自英國皇家空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 英國皇家空軍（RAF）與皇家海軍（Royal Navy）的F-35「閃電II式」（Lightning）戰機部隊，已為一項重大的國際部署任務做好充分準備，象徵英國這支尖端戰力正穩步邁向宣告「全面作戰能力」（FOC）的關鍵里程碑。

據RAF官網14日聲明，此次部署代號為「高桅行動」（Operation Highmast），隸屬「第25航艦打擊群」。由第809海軍航空中隊及皇家空軍第617中隊操作的先進F-35戰機，將部署於「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦，航經地中海、中東及印太地區。

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此行不僅將展示英國先進的航空母艦打擊實力，也代表了F-35計畫的關鍵轉捩點，驗證其具備在全球投射空中優勢的能力。「高桅行動」預計成為一項里程碑事件，計畫在年內宣告戰機本身及整個航艦打擊群均達成全面作戰能力。

第809中隊指揮官史密斯（Nick Smith）中校指出，達成FOC是一大躍進，「這使我們有能力應英國政府要求，在全球範圍獨立執行任務，從陸地基地或航艦投射決定性的空中力量。」

雖然F-35先前已在實戰環境中證明其性能，但達成FOC將使英國能從陸地與海上持續部署複數中隊，顯著提升快速反應能力。「閃電空中聯隊」（Lightning Air Wing）指揮官布契爾（Butcher）上校表示，「高桅行動」是閃電計畫的關鍵里程碑，「我們正按計畫達成英國F-35的全面作戰能力，屆時將有能力部署兩個中隊至海上作戰基地（指航艦）。」

被稱為「不朽者」（The Immortals）的第809海軍航空中隊於2023年12月重新組建，成員涵蓋海軍與空軍的頂尖人員，體現聯合作戰力量。此次「高桅行動」將是英國迄今最大規模的F-35部署，第809中隊將與第617中隊共同執行任務，並與歐亞盟邦進行演習，鞏固英國在北約及全球防務中的關鍵角色。

F-35B「閃電II式」是一款強大的多功能戰機，能同時執行對地打擊、電子作戰及情報蒐集任務。英國目前已接收33架此型第五代戰機（預計共接收48架），並規劃在2033年前達到74架的全面作戰機隊規模。隨著這次大規模部署的展開，F-35的能力及其與盟邦的協作，將在強化英國全球防禦態勢、確保其在變動安全環境中的戰備與韌性方面，扮演關鍵角色。

「威爾斯親王號」航空母艦（HMS Prince of Wales）甲板上，一名引導員正引導F-35B「閃電II式」戰機。（圖取自英國皇家空軍專頁）

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