IDF、幻象戰機7天內意外連爆 空軍宣布暫停主力機隊飛訓

空軍1439號IDF戰機，此為示意圖，非當事飛機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

相關報導請見

航空軌跡圖赫見「迴紋針」 澎湖IDF戰機「煞爆」影響班機起降

【影】空軍IDF戰機降澎湖輪胎又「煞爆」 華信民航機只能盤旋返航

請繼續往下閱讀...

空軍台中基地傳「幻象2000」放棄起飛 人機無事

〔記者陳治程／綜合報導〕我國空軍過去7天內相繼發生澎湖一聯隊IDF戰機在馬公基地降落事故，以及二聯隊幻象2000-5戰機在台中清泉崗基地緊急放棄起飛事件，有軍事粉專稍早指出，有鑑於上述事件在過去7天內相繼發生，軍方現已宣布麾下主力機隊暫停飛訓，但維持警戒，持續檢討事件肇因，確維飛航安全。

軍事粉專「IDF經國號」稍早發文表示，由於過去一周內接連發生3起飛安事件，因此，空軍即日起宣布旗下主力戰機部隊暫停飛行訓練、保持警戒待命，檢討事件並加強機務檢查，提升飛安保障。

該貼文進一步指出，空軍一聯隊的1604號IDF雙座型戰機在4月10日、16日先後發生起落架機械故障；今（17）日一架二聯隊屬2018號幻象2000-5單座型戰機因故放棄起飛。

空軍幻象2000-5戰機，此為示意圖，非當事飛機。（本報資料照，記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法