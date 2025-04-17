B-21轟炸機即將2020年代中期進駐？ 首個新家Ellsworth正在翻新

B-21的第一個作戰部署將落腳在艾爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth AFB），納編第28作戰大隊；同時B-21預計將於2020年代中期抵達，該基地正在進行相關配套工程。圖為B-21去年試飛畫面。（圖片取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕備受矚目的美國次世代轟炸機B-21「突襲者」生產漸入佳境，本月初，相關消息人士再度對外重申，B-21的第一個作戰部署確定將落腳在南達科他州的艾爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth AFB），納編第28作戰大隊，並宣稱B-21預計將於2020年代中期抵達；該基地正在進行相關配套工程，顯示B-21的交付部署日趨明朗也指日可待。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，上週於南達科他州舉行的黑山國防與工業研討會（The Black Hills）上，諾斯羅普格魯曼的B-21生產副總裁兼專案經理Nikki Kodama與第28轟炸機聯隊28作戰大隊指揮官Brian Buscher上校一同出席會議。會中聲明表示，艾爾斯沃斯空軍基地將成為該項目的第一個作戰基地，目前公司正在擴大生產規模，以執行第二份低速初始生產合約。

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有關B-21的初始投產狀況，上（３）月消息亦指出該項目將有望提前完成，並且預算相當充足。報導亦引述艾爾斯沃斯基地的工作人員表示，B-21預計將於2020年代中期抵達。

艾爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth AFB）位於美國中西部的南達科他州內。（圖片取自Google地圖）

不過，今年已經2025年了，因此報導認為這一說法存在多種解讀，因為它可能意味著從2025年後，甚至到可能是2035年左右的時間範圍；此外，亦不能排除處於不同生產階段的6架飛機中有一架，可能已經交付給艾爾斯沃斯基地而不是愛德華茲基地的可能性。

為迎接第一批B-21轟炸機的到來，艾爾斯沃斯基地自去年起進行跑道翻新；同時，該地也預估吸引1500名美軍加入、總人口將增加4000人，因此當地也在籌建一所新學校，以因應這一增長。除了艾爾斯沃斯，密蘇裡州的懷特曼（Whiteman）空軍基地與德州的戴斯（Davis–Monthan）空軍基地，也已被選為部署新型戰略隱形轟炸機的第2和第3個部署地點。

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