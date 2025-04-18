戰爭面貌丕變 丹麥斥資設軍用無人機中心搶占先機

丹麥於今年三月宣布撥款7.25億丹麥克朗（約新台幣36億元），設立新的軍用無人機測試中心，圖為丹麥發展的無人機技術示意。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應從烏克蘭到加薩戰場，無人機正深刻改變現代戰爭型態，丹麥決定開設一座軍用無人機測試中心，旨在發展尖端技術並提升國家防禦能力。

法新社報導，該中心將設立於丹麥中部城市歐登塞（Odense）的安徒生機場（Hans Christian Andersen Airport），該地已擁有歐洲規模最大的無人機測試專用空域之一，名為「丹麥無人機系統測試中心」（UAS Denmark Test Centre），可支配陸地與海域的測試範圍近兩千平方公里。

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丹麥國防部於今年三月下旬宣布，將撥款7.25億丹麥克朗（約合新台幣36億元）設立此新的軍用無人機測試中心，明確表示是汲取了烏克蘭戰爭的經驗教訓。預計到2026年，將有約100名丹麥軍方人員在此接受無人機操作員的專業訓練。該中心亦將與國內外企業及研究人員緊密合作，確保丹麥在無人機技術領域保持領先地位。

皇家丹麥國防學院軍事科技研究員兼助理教授雷（Andreas Graae）向法新社表示，考量到丹麥的國家規模，其無人機產業及相關學術研究環境堪稱相當獨特。他引述數據指出，在烏克蘭戰場上，近七成的損失是由無人機造成的，這也刺激了丹麥國防產業的發展，特別是在軟體、機器人技術及無人機相關公司方面看到顯著成長。

南丹麥大學教授尤弗瑞（Jerome Jouffroy）樂見中心成立，認為有助其研究更聚焦軍方特定需求，獲取關鍵戰術知識，了解實戰應用與未來最有價值技術。他也點出，高階無人機零件多來自美國，低階則源於中國，歐洲需思考如何在美中之間發展自主技術。

以Quadsat公司為例，這家丹麥新創企業專門製造用於監測和管理無線電頻譜的無人機。該公司執行長兼共同創辦人約阿基姆艾斯佩蘭（Joakim Espeland）說明，其技術若應用於軍事場景，例如他們在烏克蘭的合作計畫中，便可用於精確定位敵方雷達系統的來源與移動軌跡，為戰場提供全新的情報層次。

展望未來，格雷預期無人機領域將獲大量投資，丹麥亦同步強化傳統軍備。他認為未來戰爭將更依賴無人系統，並指出正目睹前線日益「非人化」，無人機與無人地面載具正逐步接管部分前線任務。

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