國軍實裝展演4/19台中登場 超級眼鏡蛇、黑鷹直升機助陣

「台灣國際模型公開賽—第3屆台中威逸暨全國科幻盃聯賽」19、20日逢甲大學登場，國防部將出動UH-60M黑鷹直升機助陣。（圖：逢甲大學提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台灣國際模型公開賽—第3屆台中威逸暨全國科幻盃聯賽」，19日至20日在台中逢甲大學育樂館登場，除海內外逾450位參賽者展示近800件模型作品，國防部更推出國軍實裝展演，將出動攻擊直升機AH-1W超級眼鏡蛇、UH-60M黑鷹直升機等，讓軍事迷一飽眼福。

逢甲大學指出，這項模型賽事首度落腳逢甲大學，校方更攜手國防部聯合進行全民國防教育宣導，打造中部最具規模的國軍實裝展演，國防部將出動多項現役軍事裝備，包括攻擊直升機AH-1W超級眼鏡蛇、雲豹八輪甲車、野戰喊話車，以及首次對民眾公開展示的野戰救護車、拖式飛彈車、重型消毒車等，展現國軍多元機動與救援能量。

請繼續往下閱讀...

此外，UH-60M黑鷹直升機也將震撼登場，搭載尖端導航與通訊系統，擁有極高機動性與全天候作戰能力，象徵國軍現代化空中力量的核心戰力。

逢甲大學指出，活動當日清晨，AH-1W攻擊直升機、UH-60M通用直升機，將直接降落於逢甲大學操場，也是逢甲校園首度進行現役軍用直升機的實地降落演練。

逢甲大學指出，這場結合全民國防教育與現場實裝展示的活動，民眾可近距離感受國軍裝備的震撼與專業，深入了解國防科技的進化，與官兵守護家園的堅定意志；除了軍事裝備的展示，國防部亦鼓勵參賽者，以國軍軍武為主題進行創作，藉此提升民眾對國防事務的認識與認同，活動現場不僅有精美的軍事模型展示，還將設有國軍精銳單位的人才招募展示，讓民眾有機會了解並參與國軍未來的發展，歡迎模型愛好者及對軍事裝備有興趣的民眾可親臨現場，感受模型作品的精緻與震撼，與來自各地的模型愛好者交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法