17個後備旅今年將接無人機 全動署長李定中：850架分兩批次交貨

國軍17個後備旅今年共會獲得850架小型監偵無人機。圖為陸軍裝甲564旅官兵於2023年春節加強戰備期間，操作「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍無人機訓練中心已在今年一月編成，國防部日前也表示，今年起計畫在義務役官兵的訓練中，新增無人機、刺針飛彈等新裝備訓練，後備旅今年也將迎接850架無人機加入。國防部全動署指出，17個後備旅今年共會獲得850架小型監偵無人機，基礎訓練將在陸軍無人機訓練中心進行，至於中高階部分，會到民航局做相關考證措施。

三軍各部隊都在積極採購各型無人機，並且培訓無人機教官師資，而無論是義務役官兵或是後備旅，同樣也都要接收無人機，並且讓義務役官兵丶接受教召的後備軍人都要熟悉無人機的操作及運用。

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民進黨立委陳俊宇本週在立法院外交國防委員會中關切國軍無人機訓練情況。陳俊宇說，根據他的了解，無人機不論器材、師資都不足，對於師資培訓以及量能，軍方可否再改善？並且提升通過訓練比例？

在全動署及後備部的部分，全動署署長李定中中將回應說，無人機訓練的師資培訓部分，以14縣市後備旅來看，今年度就已經開始在做師資培訓，到目前為止，共分成18梯次，分別要建立850員的無人機師資。



至於後備旅的無人機何時可以交裝？李定中表示，國軍17個後備旅今年將分成兩梯次獲得小型監偵無人機，上半年會獲得425架，年底之前會獲得425架，總共會有850架無人機；師資種能能丶營區訓練場地和裝備目前都在同步建置。

此外，陳俊宇詢問全動署，有關無人機師資是否可以跟民間合作？李定中回應，現在有跟民航局介接相關的無人機訓練，基礎訓練部分是在陸軍南測無人機訓練中心進行基礎培訓，中高階部分，則會進入到民航局做相關考證措施。

民進黨立委陳俊宇（左）在立法院外交國防委員會中關切國軍無人機訓練情況，由國防部長顧立雄（中）丶國防部全動署署長李定中（右）答覆。（圖：取自立法院會議隨選系統）

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