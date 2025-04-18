波蘭F-35戰機換裝中 現役48架F-16戰機最快今夏起升級V構型

波蘭空軍的F-16C Block 52+戰機。（波蘭空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕波蘭近年大舉投資陸、空軍備反制俄國威脅，今（2025）年起更派遣空軍飛行員赴美換裝F-35戰機，建軍「去俄化」再邁大步；而該國去（2024）年底獲美同意升級的F-16戰鬥機，性能提升工程也有望於近月展開。波蘭副國防部長貝吉達（Pawel Bejda）透露，這項性能提升計畫最快於今夏啟動，並將擴建廠房加速機隊升級。

軍聞網站「保加利亞軍事網」（Bulgarian Military）16日報導指出，波蘭空軍現有48架F-16C/D Block 52+戰機，未來將在本土廠區接受F-16V的中期性能提升；而據波蘭國防部副部長（Pawel Bejda）說法，實際開工期程可望落在今年7月，待美方同意後，屆時經過擴建的「第2軍用航太工程廠」（WZL-2）將可協助升級，加速提升該國空防能力。

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F-16V戰機為美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）為其提供的最新升級方案，我國空軍「鳳展專案」，即是以此為標準對139架同型機做中期性能提升（MLU）；洛馬公開資訊指出初，F-16V構型主要升級AN/APG-83雷達、數位飛控、航電，電戰系統升級等，使其戰力接近目前的F-16C/D Block70/72型機。

圖為保加利亞本（4）月初迎接返國的首架F-16D Block 70戰機。（保加利亞國防部官網）

而美國國務院去年10月公告同意軍售波蘭F-16性能提升中，除上述裝備外，還附帶第2代「聯合頭盔瞄準系統」（JHMCS II），以及AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」（Viper Shield）電戰系統，全面提升空中戰略嚇阻。

未來數年，波蘭空軍將以F-35A、F-16V戰機為主力，搭配南韓的FA-50輕攻擊機，以接替逐年退役的Mig-29戰機，全面邁向「去俄化」，有效提升北約東翼的防禦能量。

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