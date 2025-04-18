美轟炸機首次戰略部署日本國土！ B-1「槍騎兵」前進三澤基地駐防

美國空軍B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機已於15日組成轟炸機特遣隊（BTF）25-2，進駐日本北部的三澤基地，展開首次位於日本國土的輪調駐防任務。（圖片取自PACAF的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國轟炸機隊近期頻繁前進部署至盟國基地，作為為期數月的兵力投射行動。以往亞太地區的轟炸機隊來自關島等地，然而，美國太平洋空軍宣布，數架B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機已組成轟炸機特遣隊（BTF）25-2，進駐日本北部的三澤基地，展開首次位於日本國土的輪調駐防任務，強化印太行動能力。

根據美國太平洋空軍15日表示，隸屬德州戴斯空軍基地第9遠征轟炸機中隊的B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機，於本（4）月15日前進部署至日本三澤空軍基地，執行轟炸機任務部隊（Bomber Task Force, BTF）行動，以支援美國太平洋空軍與盟國、夥伴及聯合部隊的訓練任務，強化區域穩定的戰略嚇阻力量。

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第9遠征轟炸機中隊作戰主任克里斯多福‧崔佛斯戴中校表示，BTF 25-2展現了美國在遏制威脅與維護區域穩定方面的承諾；這些印太任務確保B-1機組維持高訓練水準，能隨時、隨地應對任務，捍衛美國利益並支援盟友，確保印太地區的穩定規則。

目前，至少有2架B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機於14日晚間離開德州戴斯空軍基地。（圖片取自PACAF網站）

此次部署行動是美國空軍轟炸機部隊，首次以BTF輪調部署的模式長期「登陸」日本國土，此前美國轟炸機隊多是從關島派來，落地日本僅是任務性質的過境、緊急降落，頂多越戰時期有演習或訓練性質的短期駐防，但這些皆未正式以「部署」的形式常駐日本。

未來，B-1將可預期的參與印太巡弋與多個盟國進行聯合訓練。就以現正部署在英國的B-52H BTF機隊為例，美軍戰略轟炸機以英國為基地，頻繁出沒在中東及東歐空域，不僅執行震懾性巡弋任務，更有參與聯合實彈打擊演訓，展現美軍戰略投射能力；此外，相較B-52H，B-1B「槍騎兵」具有超音速突防能力，能夠更快速應對中國的突發作為。

未來，B-1將可預期的參與印太巡弋與多個盟國進行聯合訓練。圖為美軍B-1B與素有平成零戰之稱的日本F-2戰機併飛。（圖片取自PACAF的X帳號）

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