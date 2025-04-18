【影】中國攻擊直升機突發嘗試降落貨輪 不排除刻意訓練可能性

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍近年開始強化各式軍民共用的可能性，以利在對台或對美行動中，保有突擊性與彈性。社群媒體近日流傳一段新影片顯示，一架解放軍的「武直-10」攻擊直升機，看似在未事先通知船員的情況下，嘗試降落在港區內的一艘貨輪甲板上；外媒分析，解放軍致力將商業航運轉變為海軍的輔助力量，此次的事件不排除是該戰略意義的演習一環。

從船上的監視影像中可見，「武直-10」以超低空姿態接近民用貨輪，並以側移的方式飛至甲板，接著迅速對正平台嘗試降落，而後又快速脫離飛出，前後僅花大約15秒的時間；雖然飛機並未真的著陸，但從船員的反應，他們似乎對此事件感到相當意外。

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新影片顯示，一架解放軍的「武直-10」攻擊直升機，看似在未事先通知船員的情況下，嘗試降落在港區內的一艘貨輪甲板上。（圖片擷取自@WenJian0922的X帳號）

綜合外媒分析，在繼民用滾裝輪演習、新型兩棲登陸駁船現身後，這次的突發降落很可能不是單一事件，解放軍一直在公開進行訓練，將商業船舶納編為海軍的輔助力量；這也符合解放軍在台灣發生緊急情況時將民用海上基礎設施轉用於軍事用途的戰略，不排除在戰時使用商船搭載攻擊直升機，成為兩岸衝突行動的宏觀計畫之一。

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