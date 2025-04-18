澤倫斯基：已掌握中國向俄羅斯提供武器的證據

烏克蘭總統澤倫斯基17日首度指控中國正向俄羅斯提供武器和彈藥，並稱將於下週公布證據。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日首度指控中國正向俄羅斯提供武器和彈藥，並表示將於下週公布詳細證據。中國此前不斷否認涉入俄烏戰爭，聲稱力挺「烏克蘭的和平」。

綜合媒體報導，澤倫斯基17日在基輔告訴記者，根據烏克蘭情報單位掌握的情資顯示，中國正持續向俄羅斯提供火砲，且參與俄羅斯境內部分武器的生產工作。

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澤倫斯基稱，「已經掌握了中國和俄羅斯所作所為的事實，而且這些都是糟糕的事實。」他特別提到「火砲」，但並未解釋指的是砲彈、火砲系統，或者兩者都有。

澤倫斯基還說：「我們認為中方代表正在俄羅斯境內參與部分武器的生產。」

《彭博》分析，澤倫斯基此舉旨在加大外界對北京暗地支持莫斯科的關注，同時設法說服美國總統川普（Donald Trump）繼續軍援烏克蘭。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾3年，戰爭期間，中國仍與俄羅斯保持密切的合作關係，但北京一直試圖塑造中立形象。

澤倫斯基本月11日透露，至少有150餘名中國公民在烏克蘭境內替俄軍作戰，基輔掌握了這些人的年齡、在中國住址等資訊；14日進一步召開記者會，曝光俘虜的2名中國籍俄軍士兵；澤倫斯基也抨擊，北京默許莫斯科積極在中國社群平台募款。

中國外交部幾乎否認上述所有指控，呼籲烏克蘭方面「正確看待中方為政治解決烏克蘭危機問題所做的努力，和發揮的建設性作用」，警告衝突各方不要發表「不負責任的言論」。

對此，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）17日表示，「很明顯，北京以及中國公司為俄羅斯、北韓、伊朗等政權及其代理人，提供了關鍵的經濟和技術支持」，包括「俄羅斯在烏克蘭戰爭中所需的軍民兩用產品」。

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