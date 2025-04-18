間接協防台灣 美軍NMESIS飛彈系統確定投入「肩並肩」軍演

菲律賓陸軍、美軍陸戰隊日前先後證實，今年美、菲「肩並肩」軍演不只規模擴大，更將納編NMESIS系統於北呂宋島等地演習，這也是美軍繼去年的「堤豐」系統後，再將先進儎台送進菲律賓。（美軍陸戰隊官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美、菲年度重點軍演「肩並肩」（Balikatan 25）即將於下周一（21日）展開，今（2025）年課目除延續往年規劃，日本也將首度實兵參與演練；菲國軍方日前更於記者會證實，美軍「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）現已進駐北呂宋島某處，確定投入演習。這也是美軍繼「堤豐」系統後，再將先進系統部署至南海。

《菲律賓國家通訊社》（PNA）15日報導，菲律賓陸軍羅吉可准將（Brig. Gen. Michael Logico）證實，美軍陸戰隊的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」，將投入今年的「肩並肩」軍演，並強調這套機動精準飛彈系統現已運抵國內、準備就緒，但拒絕透露進一步消息，包含部署地點、參演課目等機敏資訊。

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第3陸戰濱海團2024年11月接收的首套NMESIS系統。（美軍DVIDS網站）

今年的「肩並肩」軍演將於下周一起至下（5）月9日止、為期三周。美軍陸戰隊10日聲明稿指出，本次參演成員除了美、菲兩國，澳洲和首次加入的日本也在演訓行列中；另有多達16國將以觀察員身分參與，包含加拿大、德國、捷克、越南和馬來西亞等。

值得玩味的是，在美軍陸戰隊前（16）日新聞稿中，除證實菲國軍方說法外，另也透露本次執操NMESIS系統的第3陸戰濱海團（3rd MLR），將在美陸軍航空、美空軍空運部隊協助下，在北呂宋島（Nothern Luzon）、巴丹群島（the Batanes islands）等地，進行模擬演習。

從地圖上直觀，巴丹群島位於我國巴士海峽以南，菲國呂宋海峽（Luzon Strait）以北，其底理位置的關鍵性，被軍聞媒體「Naval News」稱作「第一島鏈的咽喉點」（a strategic first island chain chokepoint），戰略價值相當高。

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